Kilka miesięcy temu Paulo Sousa zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Do tej pory pracował we Francji, Anglii czy we Włoszech. Wszędzie towarzyszyła mu ukochana - Cristina Mohler. Zanim jednak trener odnalazł prawdziwą miłość, musiał zmierzyć się z niewiernością pierwszej żony oraz podejrzeniami, że syn nie jest jego dzieckiem.

Paulo Sousa trenerem reprezentacji Polski. Prywatnie to mąż byłej modelki

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Paulo Sousa nie rozkocha się w brzydkim wygrywaniu"

Paulo Sousa ma burzliwą przeszłość za sobą

Zanim Paulo Sousa poznał Cristinę Mohler był związany z Cristiną Neto De Almeidą, z którą ma dwoje dzieci - córkę Marię oraz syna Guilherma. Podejrzewał jednak, że chłopiec może nie być jego dzieckiem! Była żona nie ma była mu wierna i wdawała się w romanse, gdy on grał w Interze Mediolan w latach 1998-99.

Jak informuje sport.onet.pl, w 2003 roku Paulo Sousa procesował się z żoną. Na sali sądowej zarzucał jej brak wierność, a także kwestionował ojcostwo. Ostatecznie jednak uznał, że jest ojcem chłopca.

Po rozwodzie trzy lata później Paulo Sousa poznał Cristinę Mohler, prezenterkę jednej z portugalskich stacji telewizyjnych i byłą modelkę. W tym czasie Paulo Sousa kończył karierę piłkarską. Chciał zostać trenerem. Od początku mógł liczyć na wsparcie nowej ukochanej, która - jak podaje sport.onet.pl - walczyła o jego uczucie. Rok po tym, jak para się poznała, Paulo Sousa i Cristina Mohler wzięli ślub cywilny, a następnie kościelny. Od tamtej pory są nierozłączni. Po 10 latach związku Cristina pięknie mówiła o ich uczuciu w wywiadzie dla "Caras".

Możliwości, jakie daje nam życie, pozwoliły na nieustanne wzbogacanie się. Czujemy, że nasza miłość pokonuje wszystkie trudności i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy kontynuować i zwiększać coraz bardziej to, co do siebie czujemy (...) Nadal jesteśmy tacy sami, nic się nie zmieniło. Jesteśmy tylko trochę starsi (...) wiem, że będziemy dalej razem, dopóki śmierć nas nie rozłączy.

Oczywiście ukochana cały czas towarzyszy trenerowi i przeprowadza się razem z nim. W 2020 roku para mieszkała w Portugalii.