Program Kuby Wojewódzkiego od lat można było oglądać na antenie TVN-u we wtorkowe wieczory. Okazuje się jednak, że ostatni odcinek był... ostatnim. Kuba Wojewódzki ogłosił właśnie koniec emisji swojego show.

Koniec programu Kuby Wojewódzkiego! Showman żegna się z fanami na Instagramie

Kuba Wojewódzki opublikował na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje na tle wozu należącego do stacji TVN. W poście ogłasza koniec swojego show.

W związku z nagłym, aczkolwiek spodziewanym końcem programu "Kuba Wojewódzki" dziękuję wszystkim za obecność przez ostatnie 20 lat. To była wspaniała podróż. Do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streamingowych - napisał.

W komentarzach jedni fani nie dowierzają, inni z kolei podejrzewają, że to pokłosie występu showmana w "Dzień dobry TVN".

Czyżbyś jednak przesadził w "Dzień dobry TVN"?

To kara za szczerość w "Dzień dobry TVN"?

To pewnie przez "Dzień dobry TVN" - komentują fani.

Przypomnijmy, że zjawił się w śniadaniówce we wtorek i obrażał gwiazdy oraz serwisy show-biznesowe. Ponoć jego występ nie spodobał się Edwardowi Miszczakowi. Serwis Pudelek donosił, że dyrektor programowy TVN-u zaprosił Kubę Wojewódzkiego na rozmowę. Dzień później showman opublikował post.

Trudno jednak na razie stwierdzić, czy post Kuby Wojewódzkiego nie jest żartem. Ostatnio opublikował stare nagranie z Pawłem Kukizem, sugerując fanom, że zaprosił go do swojego programu. Okazało się jednak, że wideo zostało nagrane 15 lat temu. Showman ma więc specyficzne poczucie humoru. My próbowaliśmy skontaktować się ze stacją TVN w tej sprawie, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

