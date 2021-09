Jennifer Lawrence spodziewa się dziecka! Są zdjęcia aktorki z ciążowym brzuchem

Jennifer Lawrence i jej mąż Cooke Maroney wkrótce zostaną rodzicami - donosi magazyn "People". Przedstawiciel aktorki potwierdził nowinę. W mediach społecznościowych pojawiły się za to zdjęcia paparazzi, na których widać gwiazdę przechadzającą się w kwiecistych ogrodniczkach. Na kadrach widać wyraźnie zaokrąglony brzuszek, co świadczy o tym, że nie jest to zaledwie początek ciąży, a do porodu coraz bliżej.

Jennifer Lawrence jest w ciąży. Zdjęcia obiegły sieć. Kim jest jej mąż?

Nie jest znany oficjalny termin porodu. Jednak Jennifer Lawrence najwyraźniej przestała się z ciążą ukrywać. Choć z początku chciała utrzymać w tajemnicy także swój związek. Jej znajomość z obecnym mężem ewoluowała w szybkim tempie. Poznali się w 2018 roku, jak twierdzi portal Page Six - przedstawiła ich sobie wspólna znajoma. W czerwcu po raz pierwszy byli widziani razem publicznie - wówczas media rozpisywały się o tajemniczym mężczyźnie u boku aktorki. Szybko się zaręczyli, choć próbowali trzymać się z dala od mediów. W październiku 2019 roku wzięli sekretny ślub na Rhode Island, w pięknym zamku Belcourt. W uroczystości uczestniczyło około 150 osób, w tym sławy ze świata show-biznesu, jak np. Adele, Emma Stone czy Kris Jenner. Choć próbowano utrzymać ceremonię i wesele w tajemnicy, paparazzi zdołali wykonać kilka ujęć z tego dnia. Wybranek gwiazdy to dyrektor galerii sztuki. Sama aktorka była zaskoczona tak szybkim rozwojem wydarzeń i tym, że spotkała prawdziwą miłość.

Zdecydowanie nie byłam wtedy w miejscu, w którym myślałabym, że jestem gotowa do małżeństwa. Jednak poznałam Cooke'a i chciałam go poślubić. Chcieliśmy tego oboje, aby zalegalizować nasz związek. To mój najlepszy przyjaciel i pragnęłam, by został przy mnie na zawsze. I na szczęście gwarantuje nam to ślub. Masz świadomość, że jesteś ze swoją ulubioną osobą na świecie i nie możesz odejść - powiedziała Jennifer Lawrence w podcaście "Naked" z Cattem Sandlerem.

Portal Entertainment Tonight już przed ślubem donosił, że para myśli o dzieciach. Informator mówił wówczas, że "Oboje chcą dzieci i dyskutują o założeniu rodziny" oraz że ich rodziny bardzo na to liczą. Teraz małżonkowie zrealizowali swoje marzenie.

