Popularny serwis VOD jest bardzo aktywny na Twitterze. Obserwuje go ponad 664 tysiące internautów, dla których Netflix co pewien czas przygotowuje internetową zabawę. Tym razem prowadzący konto poprosili, by użytkownicy Twittera napisali w czterech słowach historię grozy. Sam Netflix w czterech słowach nakreślił przerażającą wizję braku dostępu do sieci.

Do zabawy włączyło się mnóstwo osób, także znanych osobistości świata polityki czy sportu. Poseł PO i były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz poszedł w politykę:

Czego lęka się były minister finansów Marek Belka?

Fakt, przyznacie, że to fatalna wizja.

Byłego koszykarza, mającego na koncie grę w NBA Marcina Gortata przeraził ewentualny brak ostatniego sezonu serialu „Królestwo".

Jan Mencwel, aktywista portalu Miasto Jest Nasze i autor książki "Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta", obawia się słów zwiastujących kolejne przeobrażenia centrów polskich miast:

Zresztą krótkie przypomnienie, jak to wygląda w praktyce, na pewno uzasadni podobne obawy.

Odpowiedzi jest kilkaset, jest zabawne, inne raczej mniej, ale wszystkich najbardziej zelektryzował tweet konta Łączy nas piłka, czyli portalu internetowego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wiadomość polubiło ponad 3,7 tys. twitterowiczów. Podań dalej i odpowiedzi jest kilkaset, ale nie wszystkie nadają się do cytowania: "Dostałem zawału, admin, nie strasz", "Jesteście niepoważni, czy jak?", "Ręka mi się zatrzęsła jak zobaczyłam powiadomienie", "Kur.., dostałem powiadomienie z samym wpisem 'Robert Lewandowski kończy karierę' i miałem dosłowna chwile grozy", "Na takie żarty powinien być paragraf".

Robert Lewandowski strzeli Anglikom?

Bo faktycznie, kto to widział tak żartować tuż przed arcyważnym meczem z Anglią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022, który już w środę wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie?

Po pięciu seriach eliminacyjnych spotkań Polska zajmuje 2. miejsce w grupie, właśnie za Anglikami. Biało-Czerwoni mają 10 punktów, rywale – komplet, 15. Najlepszym strzelcem w grupie jest oczywiście „Lewy", który już sześciokrotnie trafił do siatki rywala. We wszystkich meczach w kadrze kapitan zdobył już 72 bramki i jest oczywiście najskuteczniejszym napastnikiem wszech czasów. I takie kpinki sobie urządzać? No no!

Robert na razie nie odniósł się do żartu. Miejmy nadzieję, że zrobi to dziś wieczorem na boisku. I zupełnie na poważnie pokaże, że z reprezentacją nie kończy!