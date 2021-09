Doda w rozmowie z Plotkiem opowiedziała, że często miewa koszmary, a większość z jej snów nadaje się na gotowy scenariusz do filmu science fiction. Ale to nie wszystko, co wyznała naszemu reporterowi. Można poczuć lekkie ciarki.

6 Kapif.pl, East News Otwórz galerię Na Gazeta.pl