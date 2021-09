Ostatni poniedziałek przyniósł wszystkim smutną wiadomość o śmierci Tomasza Knapika. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jego syn - Maciej Knapik. Znane są już szczegóły pogrzebu lektora.

REKLAMA

Zobacz wideo Knapik: Lektor nie może byś drewnem. Nie może mówić: "Kocham cię, kocham cię, zabije cię". Musi to nieco ubarwić

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Tomasz Knapika?

Jak podaje dziennikarz, pożegnalna uroczystość została zaplanowana na 13 września, na godz. 13.00 i będzie miała miejsce w Domu Pogrzebowym na Wojskowych Powązkach. Po niej Tomasz Knapik spocznie w rodzinnym grobie na Starych Powązkach.

Nie żyje Tomasz Knapik. O śmierci napisał syn: Od ponad dwóch miesięcy walczył

Maciej Knapik podziękował wszystkim za wsparcie i serdeczne słowa na temat jego ojca. Skierował również ważną prośbą do osób, które będą towarzyszyć zmarłemu w jego ostatniej drodze. Chodzi o to by nie kupować kwiatów, a zamiast tego pieniądze przeznaczyć na zrzutkę wspierającą ewakuowanych z Afganistanu.

Jeśli przyjdziecie, proszę rozważcie by zamiast kwiatów - wpłacić datek na uratowanych ostatnio nieszczęśników. Jeśli nie możecie być z nami, też warto im pomóc - czytamy w komunikacie Macieja Knapika na Instagramie.

Informację o śmierci Tomasza Knapika podał jego syn. To znany dziennikarz

Tomasz Knapik na przestrzeni lat współpracował z m.in z Polskim Radiem czy różnymi stacjami telewizyjnymi, jak np. TVN24, Polsat i TVP. Jego głos słyszeliśmy w filmach, serialach, zwiastunach emisyjnych oraz w trakcie podróży pojazdami warszawskiego ZTM. Śmierć lektora poruszyła wiele osób. Hołd oddali mu m.in. Marzena Rogalska, Ewa Drzyzga oraz Matylda Damięcka, która poświęciła mu jedną z grafik swojego autorstwa. Widać było na niej znane słowa "Czytał: Tomasz Knapik". 16 września tego roku Tomasz Knapik skończyłby 78 lat.