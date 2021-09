O tym zdarzeniu głośno było w mediach. 1 września w godzinach wieczornych doszło do zatrzymania Beaty K. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że miała dwa promile, a mimo to prowadziła samochód. Aktualnie musi liczyć się z konsekwencjami swojego postępowania. Dotyczy to również sfery zawodowej.

Odwołany występ Beaty K.

Beata K. miała 25 września wystąpić z koncertem podczas Festiwalu Miasto Muzyka by Empik. Okazuje się jednak, że artystki nie usłyszymy wtedy na warszawskim Bemowie. Do informacji tej dotarł "Super Express". Związana z organizacją wydarzenia osoba podała dziennikowi, że do takich ustaleń doszło po rozmowach z managementem Beaty K.

Jest nam niezwykle przykro, ale po konsultacjach z managementem artystki podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu komunikacji jej występu - cytuje tabloid.

Obecnie trwają prace nad zmianami w line-upie festiwalu. Trzeba więc poczekać jeszcze na wieści, kto pojawiłby tego dnia się zamiast piosenkarki.

Jednocześnie pracujemy intensywnie nad modyfikacją kształtu i składu artystycznego całości wydarzenia, o czym będziemy informować w najbliższych dniach - dowiedział się dziennik.

Tymczasem eksperci przewidują, że Beata K. może wiele stracić przez jazdę pod wpływem alkoholu. Podczas rozmowy z "Super Expressem" medioznawca Wojciech Szalkiewicz stwierdził, że artystka raczej nieprędko podpisze nowe kontrakty reklamowe. Według niego też będzie też musiała mniej życzyć sobie za koncerty.

Beata K. straci wszystkie współprace? "Potępiamy jazdę po spożyciu alkoholu"

Beata K. po zajściu z 1 września wydała oświadczenie. Artystka wyraziła w nim skruchę za swoje postępowanie. W jej sprawie zabrało głos wiele znanych osób, w tym np. Majka Jeżowska, Piotr Gąsowski czy Doda. Podczas rozmowy z Plotkiem Rabczewska doceniła m.in. przeprosiny Beaty K. i stwierdziła, że osoby z bliskiego otoczenia gwiazdy również są odpowiedzialne za całą sytuację.