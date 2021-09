Księżna Camilla długo musiała walczyć o zaufanie ze strony rodziny królewskiej. Choć od ślubu z księciem Karolem minęło 16 lat, wciąż jeszcze stara się o poparcie Brytyjczyków, którzy pamiętają Dianę i chętnie oglądają "The Crown". Jak się okazuje, do tej pory nie spotyka się też z przychylnością królowej Elżbiety II. Według brytyjskich mediów, od wielu lat ma ochotę na zamieszkanie w Zamku Windsor, najznamienitszej posiadłości wśród królewskich rezydencji, jednak ma nieformalny zakaz.

Księżna Camilla marzyła o Zamku Windsor. Królowa mówi nie

Podobno Zamek Windsor to ulubiony dom księżnej Camilli spośród królewskich posiadłości. Wraz z księciem Karolem zajmuje obecnie mniej prestiżowy Clarence House, jednak od lat przymierza się do nowej rezydencji. Królowa miała na to nie pozwolić. Jak donosi magazyn "Women's Day", o Windsorze myśli także książę William. Wraz z księżną Kate większość czasu spędzają w swoim wiejskim domu Anmer Hall, które było ich głównym lokum między 2015 a 2017 rokiem. Spędzili tam czas także w trakcie izolacji z powodu pandemii. Krążą pomiędzy Sandringham a Londynem, gdzie zamieszkują Pałac Kensington. Oboje jednak wykonują dużo obowiązków jako starsi członkowie rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta miała wesprzeć swojego wnuka w tym, by to właśnie on przeprowadził się do Windsoru.

Zdobył zgodę królowej od razu. Camilla jest wściekła. Jest żoną kolejnego króla, a jej prośba o Windsor została odrzucona przez Elżbietę - donosi informator "Women's Day".

Trudno nie dostrzec faworyzowania księcia Williama przez królową. To właśnie na niego ma stawiać w pierwszej kolejności, kiedy sama wycofa się z pełnienia obowiązków. Chce, by wnuk był jej wsparciem w ostatnich latach. Dlatego, jeśli się zdecyduje, zaaprobuje jego zamieszkanie w Zamku Windsor bez mrugnięcia okiem. Informator dziennika "Daily Mail" potwierdza, że u księcia i księżnej Cambridge szykuje się przeprowadzka.

Anmer Hall miał sens, gdy William był pilotem helikoptera we wschodniej Anglii. Dom był przydatny podczas spędzania świąt Bożego Narodzenia w Sandringham, ale tak naprawdę już nie pełni swojej funkcji - powiedział informator.

W przejęciu władzy nad Zamkiem Windsor przez Williama nie bez znaczenia pozostaje fakt, że księżna Camilla nigdy nie zostanie królową. Kiedy jej mąż przejmie tron, będzie ona jedynie królewską małżonką, o czym postanowiła królowa Elżbieta. Małżonka księcia Karola będzie musiała obejść się smakiem.

