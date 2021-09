Gwiazdy, tak jak wiele internautów, chętnie wracają wspomnieniami do dawnych lat. W mediach społecznościowych co jakiś czas pojawiają się ich zdjęcia z dzieciństwa czy innych ważnych dla nich momentów. Tak było np. wtedy, gdy Marta Kuligowska wrzuciła fotkę ze swoich początków w TVN24. Niedawno natomiast podróż do przeszłości odbyła Dorota Chotecka.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura na zdjęciu sprzed ponad 30 lat

Na zamieszczonym przez nią zdjęciu aktorka jest razem ze swoim mężem Radosławem Pazurą. Oboje znajdowali się wtedy na rodzinnym spotkaniu, co można wywnioskować z opisu zamieszczonego w poście. Możemy stamtąd dowiedzieć się również, że ujęcie pochodzi sprzed ponad 30 lat. Dorota Chotecka miała wtedy ciemniejsze włosy niż obecnie, a w pokoju obowiązkowo musiała znajdować się paprotka.

U teściów. Wspominamy. Jak było 32 lata temu #wspomnienia #familytime #studenckieczasy #niedziela #zrodziną #happydays - napisała.

Jak można się było spodziewać, retrospekcja bardzo zainteresowała internautów. Obserwatorzy aktorki zachwycali się opublikowanym kadrem. Pojawiło się wiele ciepłych słów skierowanych do małżonków.

Piękni i młodzi zawsze.

Pan Radek zapatrzony i zakochany. Pozdrawiamy gorąco i życzymy kolejnych 32 lat - pisali obserwatorzy.

Odpowiadająca na komentarze Dorota Chotecka, przy okazji ostatniego ze wspomnianych wyżej, podziękowała i dodała:

Muszę przyznać, że teraz też jesteśmy zakochani!

Małżonkowie poznali się podczas studiów w szkole aktorskiej. Podczas rozmowy z "Vivą!" sprzed kilku lat Radosław Pazura powiedział, że jego przyszła ukochana wzbudziła wtedy jego zainteresowanie. Zresztą nie jego jednego. Uchodziła jednak za niedostępną. Mimo to zdecydował się zawalczyć o nią. Pobrali się po 14 latach bycia razem. Ich ślub odbył się w Rzymie w trakcie świąt Bożego Narodzenia w 2003 roku. Cztery lata później na świat przyszła ich córka Klara.