W najnowszym odcinku "Love Island" miało miejsce przeparowanie. Pary, których relacje wydawały się stabilne, w ostatnim epizodzie musiały kontynuować grę u boku innych partnerów. Najwięcej działo się w związku Wiktora i Pauliny.

Przeparowanie w "Love Island". Wiktor namieszał

Wiktor i Paulina tworzyli parę od początku programu, jednak pojawił się Jurek, któremu uczestniczka wpadła w oko. To właśnie ją wybrał podczas przeparowania. Przez to Wiktor mógł dać szansę swojej relacji z Magdą. Było mu to na rękę, ponieważ ze strony Pauliny poczuł blokadę.

Wiktor i Magda udali się na randkę, podczas której szczerze porozmawiali. Oboje nie ukrywali, że cieszą się z takiego obrotu spraw, ponieważ czują się świetnie w swoim towarzystwie.

Chciałbym, żeby zagrało - powiedział Wiktor.

Ja też - potwierdziła Magda.

Żartowali, że powinni jak najszybciej zamieszkać razem. Oboje uznali, że nadają na tych samych falach, na wszystkich płaszczyznach.

Nie chciałbym być teraz z nikim innym. Dobrze się stało - mówił po powrocie Wiktor.

Paulina poczuła się oszukana słowami, jakie powiedział podczas argumentowania swojego wyboru. Miała ogromny żal do mężczyzny, który natychmiast wyartykułowała.

Wiktor mnie oszukał swoją nieszczerością. Czuję się jak zabawka. To jest lekcja dla mnie - mówiła rozgoryczona dziewczyna.

Magda chciała wyjaśnić sobie z Pauliną sytuację, do której doszło. Była partnerka nie ma pretensji do koleżanki, jedynie źle czuje się ze słowami Wiktora.

Temat skończony, możecie sobie robić, co chcecie - zakończyła.

Oglądaliście ostatni odcinek "Love Island"? Co sądzicie o postawie Wiktora?