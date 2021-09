"Small World" to produkcja, za którą odpowiada Patryk Vega. Popularny reżyser tym razem postanowił opowiedzieć historię uprowadzonej sprzed domu dziewczynki. Na ekranie zobaczymy m.in. Julię Wieniawę, Marietę Żukowską czy Piotra Adamczyka. Film trafi do kin 10 września 2021 rok, a oficjalna premiera miała miejsce we wtorkowy wieczór. Kto pozował na ściance?

Zobacz wideo "Small World" - nowy film Patryka Vegi z Julią Wieniawą i Piotrem Adamczykiem. ZWIASTUN

Julia Wieniawa

Na premierze nie zabrakło Julii Wieniawy, która wcieliła się w rolę uprowadzonej dziewczyny. Artystka na tę okazję wybrała długą, czerwoną i połyskującą suknię. Choć kreacja zachwyca, to już dodatki, jakie dobrała, są dosyć kontrowersyjne. Aktorka postawiła bowiem na sandały z przezroczystym paskiem oraz czerwoną, skórzaną torebkę.

Marietta Żukowska

Aktorka postawiła na minimalistyczną, białą kreację z geometrycznym zdobieniem. Do tego delikatne sandały na szpilce, skórzana kopertówka i wyraziste kolczyki. Elegancko i z klasą.

Natalia Siwiec

Natalia Siwiec swoją stylizacją chyba chciała przywołać uciekające lato. Bieliźnianej sukience w energetycznym kolorze dodała wakacyjnego sznytu poprzez nonszalanckie zarzucenie dżinsowej kurtki na ramię.

Aleksandra Nowak

Influencerka założyła garnitur w zdecydowanym kolorze. Pierwsze skrzypce w stylizacji grał ładnie wyprofilowany dekolt, chociaż krój marynarki został nieco zniekształcony przez fiołkowy pas.

Marcela Leszczak

Na komplet marynarka plus spodnie zdecydowała się również była partnerka Michała Koterskiego. Ta jednak postanowiła całkowicie rozpiąć guziki góry, biust przysłoniła topem w kolorze garnituru.

Ola Ciupa i Kubańczyk

Na premierze nie zabrakło już nieco zapomnianej Oli Ciupy. Modelka zdecydowała się na białą mini, ale większą uwagę zwracał jej partner, z którym non stop wymieniała czułości. Raper na okazje premiery wybrał kolorowy t-shirt i postrzępione dżinsy.

Patryk Vega z żoną

Na premierze najważniejszą osobą był oczywiście reżyser obrazu, Patryk Vega. Tego wieczoru mężczyzna postawił na czerń, za to towarzysząca mu żona Katarzyna zdecydowała się na krótką, pudrową sukienkę wiązaną w talii.

Piotr Stramowski

Podczas wydarzenie fotoreporterom pozował również Piotr Stramowski. Tym razem nie towarzyszyła mu żona, Katarzyna Warnke. Uwagę przykuwał za to jego długi płaszcz oraz obszerne, stalowe spodnie.

