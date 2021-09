Marcelina Zawadzka przez pięć lat pracowała w TVP. Tam wraz z Tomaszem Wolnym była prowadzącą porannego programu "Pytanie na śniadanie", pojawiła się również w "The Voice of Poland" czy "Bake Off". Niespodziewanie była Miss Polski rozstała się ze stacją w ubiegłym roku, a oficjalną przyczyną jej zwolnienia były oskarżenia o oszustwa podatkowe. Teraz w wielkim stylu powraca do konkurencyjnej stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka oburzona "modą na brzydotę"? Mówi wprost o Kaczorowskiej

Marcelina Zawadzka współprowadzącą "Farmy". Na czym polega program?

Wiosną 2022 roku zobaczymy Zawadzką w nowym show Polsatu, który poprowadzi. Marcelina pojawi się w programie "Farma". Format ma zasady zbliżone do "Big Brothera" czy popularnych w ostatnim czasie bikini reality, z tą jednak różnicą, że uczestnicy zamknięci są na farmie, bez dostępu do technologii. Codziennie muszą wykonywać wymagające prace.

"Farma" jest formatem szwedzkim i wiadomo, że podbił serce skandynawskiej publiczności. O tym, czy Polacy również przekonają się do show, dowiemy się za kilka miesięcy.

Kim jest Ilona Krawczyńska, druga prowadząca? Jej instagramowe konto ma mnóstwo obserwatorów

U boku Marceliny "Farmę" będzie współprowadziła również Ilona Krawczyńska. Kobieta jest znaną influencerką, wraz z siostrą Mileną prowadzi na Instagramie profil siostry_adihd. Kobiety zajmują się tematyką związaną ze zdrowym stylem życia i fitnessem. Razem zarządzają również firmą Fit and Jump. Ich konto ma niemal ćwierć miliona obserwatorów.

Będziecie oglądać "Farmę", czy też opis nie zachęcił was do włączenia odbiorników? Jesteście ciekawi, co z tego wyniknie?