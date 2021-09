Agnieszka Sienkiewicz jest mamą dwóch dziewczynek - pięcioletnia Zosia i dwuletnia Marysia to dla aktorki cały świat. Aktorka nie ukrywa, że pociechy rosną jak na drożdżach, dlatego cieszy się każą wspólnie spędzoną chwilą. Te radosne momenty zwykle zostają uwiecznione na fotografiach. Nie inaczej było tym razem.

REKLAMA

Meghan Markle przekazała wiadomość! Istotny szczegół. Zwróciliście na niego uwagę?

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz chwali się efektami treningów z Anną Lewandowską

Agnieszka Sienkiewicz szaleje z córkami na karuzeli

Dziewczyny wybrały się do tematycznego parku rozrywki, gdzie nie brakuje światełek i najróżniejszych atrakcji. To właśnie przy pięknej karuzeli aktorka postanowiła zrobić pamiątkowe zdjęcie. Trzeba przyznać, że kolor stylizacji Sienkiewicz i córek pasuje idealnie do tego klimatu.

Całe w fioletach! - napisała Agnieszka pod fotografią.

Fioletowe dresy prezentują się pięknie! Identyczne stylizacje całej trójki wzbudziły zachwyt na Instagramie. Inne mamy również nie pogardziłyby takimi strojami - pomysł się przyjął!

Piękne dresy i piękne kobietki.

Ale super. Uwielbiam fiolet - czytamy w komentarzach.

Co ciekawe, Sienkiewicz wrzucając ten post jednocześnie wspiera nowy projekt koleżanki po fachu! Okazuje się, że bliźniacze dresy dla mam i córek to kolekcja stworzona m.in. przez... Olgę Kalicką. Trzeba przyznać, że model zaprezentowany przez Agnieszkę jest naprawdę zjawiskowy.

Zobacz też: Olga Kalicka o macierzyństwie. Mały Aleksy zagina pytaniami. To o falach to klasyk. I jak odpowiedzieć?

Aneta Zając zrobiła śniadanie dla synów. Przy okazji pokazała kuchnię. Jasna i przestronna!

Jakie mamy, takie córki!

Nie tylko Sienkiewicz postanowiła na zdjęcia z córkami w identycznych stylizacjach. Wcześniej w dresowym komplecie z małą Mią pozowała już Sylwia Bomba. Innym razem mogliśmy podziwiać dobrany jesienny ubiór Kasi Tusk i jej córki.