Klaudia Halejcio nie tak dawno przeprowadziła się do nowego domu. Wraz z kilkutygodniową córką i partnerem zajmują olbrzymią willę. Tylko dla Plotka aktorka zdradziła, jak radzi sobie z mieszkaniem z dala od centrum stolicy.

Klaudia Halejcio: Dom przerósł moje oczekiwania

Klaudia Halejcio w czerwcu urodziła córkę i przeprowadziła się do podwarszawskiego domu. Naszemu reporterowi zdradziła, że uważa go już za swoje miejsce na ziemi. Mimo że lubią z mężem podróżować i nie wykluczają wyjazdu, to nowa posiadłość ma być ich przystanią.

Lubimy podróżować, więc pewnie gdzieś będziemy się przemieszczać. Mieliśmy w planach faktycznie gdzieś wylecieć (...), ale myślę, że to jest już taki docelowy dom. To była o nasze marzenie. Myślę, że sprostał naszym oczekiwaniom, a nawet je przerósł. Długo się nad nim zastanawialiśmy. Ja tu naprawdę odpoczywam - wyznała gwiazda.

Zapytana, czy trudno się jej było przestawić na mieszkanie pod Warszawą, przyznała, że nie tyle oddalenie nowego lokum od centrum, a raczej jego metraż sprawił Klaudii Halejcio problem

Dla mnie było bardzo ciężko się przestawić, bo ja nigdy w życiu nie mieszkałam w domu. Wychowałam się mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, na 40 metrach. Z moją siostrą latałam po meblościankach, spałyśmy razem w łóżku. Nigdy nie byłam przyzwyczajona do takich przestrzeni, ani w ogóle jak funkcjonuje dom.

Aktorka przyznała, że metraż domu oraz ogród wymagają dużo pracy. Tego się nie spodziewała. Zaskoczyły ją prace w ogrodzie. Na szczęście może liczyć na pomoc.

Nie wiedziałam, że dom jest taki wymagający, że jest bardzo dużo pracy w nim, że jak się ma ogród, to tak samo trzeba go pielęgnować. Robisz coś, a za chwilę musisz poprawiać. Mój Oskar się realizuje w ogrodzie. On zawsze mieszkał w domu, więc to go relaksuje. Śmieję się, że mam najseksowniejszego ogrodnika. Naprawdę fajnie się uzupełniamy - wyznała Klaudia Halejcio specjalnie dla Plotka.

A które z domowych obowiązków Klaudia Halejcio lubi najbardziej? Okazuje się, że aktorka świetnie odnajduje się w pracach kuchennych.

Uwielbiam gotować, a w tym domu mam taką przestrzeń, w której mogę się realizować. Kocham piec ciasta, na przykład tartę z białej czekolady z mascarpone. Albo kurczak nacierany natką pietruszki pieczony w całości.

