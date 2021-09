Tori Spelling zyskała popularność w latach 90. za sprawą serialu "Beverly Hills, 90210". Znana szerszej publiczności z roli Donny Martin raz po raz powraca na nagłówki kolorowej prasy - głównie ze względu na swój wygląd. Spelling dość mocno ingeruje w urodę, a wielu zarzuca jej nadużywanie botoksu i operacji plastycznych.

REKLAMA

Marianna Schreiber pozuje nie tylko na kanapie. Internauci znaleźli inne zdjęcie

Tori Spelling nie przypomina już siebie

Aktorka na Instagramie zamieściła na Instagramie serię zdjęć. Obserwatorzy gwiazdy od razu zauważyli, że nie przypomina już w ogóle siebie sprzed lat. Wielu jest zdania, że Spelling bardziej niż do siebie z przeszłości, dziś jest podobna do... Khloe Kardashian. Trudno oprzeć się temu wrażeniu porównując ich zdjęcia. Też to widzicie?

Spelling jeszcze w 2008 roku przyznawała się tylko do powiększania piersi i korekty nosa. W książce "sTori Telling" wyznała:

Miałam operację piersi. W końcu to powiedziałam. Ludzie piszą, że jestem cała zrobiona, ale to nieprawda. Piersi powiększyłam, kiedy miałam 20 lat, oprócz tego przeszłam jeszcze zabieg nosa, tak jak prawie każda kobieta w Hollywood.

Z kolei w 2019 roku powiedziała, że choć miała więcej operacji plastycznych, to... nie aż tak dużo, jak wydaje się mediom. Gwiazda jest jednak świadoma swojego wyglądu. W jednym z wywiadów przyznała, że pokazując swoim dzieciom materiały z nią przeszłości, nie rozpoznają one swojej mamy.

Kiedy pierwszy raz pokazałam moim dzieciom sceny z moim udziałem z "Beverly Hills, 90210", nie mogły mnie znaleźć. Pytały: Ok, ale gdzie jest mamusia?

Księżna Diana została pochowana z fotografią synów. I inną osobistą pamiątką