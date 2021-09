Niedawno podczas rozmowy z Plejadą Magda Gessler odniosła się do budzącego wiele emocji pomysłu, by do np. restauracji miały dostęp jedynie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Gwiazda TVN była jak najbardziej za tym. Do jej wypowiedzi odniosła się niedawno Edyta Górniak.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy o gwiazdach - Magda Gessler

Edyta Górniak skomentowała słowa Magdy Gessler o restauracjach dla zaszczepionych

Edyta Górniak znana jest ze swojego sceptycznego podejścia do pandemii koronawirusa. Piosenkarka np. negatywnie odniosła się do konieczności noszenia maseczek. Stwierdziła nawet, że są niezdrowe i przez nie wdychamy własne spaliny. Jak wiadomo, jest to nieprawda, a za swoje słowa gwiazda została nawet nominowana do "Biologicznej Bzdury Roku".

Wojewódzki znów uderza w Rozenek. "Jest zrozpaczona, sprzedaje wszystko"

Nie dziwi więc to, jak piosenkarka skomentowała zdanie wyrażone przez Magdę Gessler i jej słowa, że "do restauracji będą wchodzić ludzie zaszczepieni, wymazani, a jak nie, to nie wejdą, tak jak to jest w Austrii i Szwajcarii". Edycie Górniak nie spodobał się ton wypowiedzi restauratorki. Uważała, że można było to przekazać delikatniej.

Prawdę mówiąc wypowiedzi pani Gessler słuchałam kilka razy, bo miałam nadzieję, że źle coś usłyszałam i zrozumiałam opacznie. Uderzył mnie najpierw drwiący, żeby nie powiedzieć szyderczy ton tej wypowiedzi. Czy nie łagodniej byłoby powiedzieć "chciałabym, aby wszyscy w mojej restauracji czuli się dobrze"?. (…) Jak można powiedzieć o kimkolwiek cytuję: "wejdą tylko wymazani"? - stwierdziła wokalistka.

Pandemia koronawirusa jest faktem i cały czas zbiera potężne żniwo, jednak według Górniak to nie choroba jest problemem. Według artystki jest nim coś zupełnie innego.

Rzeczywistym problemem dziś nie jest choroba, lecz brak człowieczeństwa. Dziecka światopogląd jest tak samo ważny jak światopogląd osoby starszej. Nie muszą i nie mogą rozumieć wzajemnych przemyśleń - twierdziła.

Małgorzata Opczowska ucierpiała w wypadku. Dziennikarka ma unieruchomioną nogę

Górniak pozwoliła sobie też skomentować kulinarne umiejętności Magdy Gessler:

Z jakiegoś powodu przez długie lata nie wróciłam do restauracji pani Gessler. Jestem smakoszem, a poza tym mój organizm preferuje jedzenie lekkie i naturalne, bez dodawania ulepszaczy i aromatów smakowych - stwierdziła.

W obliczu statystyk zachorowań i zgonów takie przemyślenie można zdecydowanie uznać za zaskakujące. Jednak wcześniej Edyta Górniak twierdziła też, że w szpitalach znajdują się jedynie statyści. Jej słowa wywołały, słusznie zresztą, wiele kontrowersji. Skomentował je wtedy były Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz. Gorzko na temat teorii piosenkarki wypowiedziała się również sama Magda Gessler.