Justyna Żyła od jakiegoś czasu jest zakochana. Niedawno po raz pierwszy pokazała twarz partnera, choć do tej pory go ukrywała. Na Instagram wrzucała jedynie bukiety kwiatów, które od niego otrzymywała lub ujęci, na których nie widać twarzy mężczyzny. Tym razem poszła o krok dalej, ale to nie wszystko. Zasugerowała również, że... "już jej niosą suknię z welonem".

Justyna Żyła szykuje się do ślubu? Nietypowe wyznanie

W miniony weekend Justyna Żyła bawiła się na weselu Karoliny Małysz, córki Izabeli i Adama Małyszów. Towarzyszył jej ukochany. Zabawa była przednia, co można wywnioskować z zamieszczonych w sieci zdjęć. Justyna Żyła najwyraźniej wyjątkowo wczuła się w weselny klimat, bo postanowiła zaprezentować na InstaStories zdjęcie, na którym ma ślubną podwiązkę na udzie. Za nogę trzyma ją ukochany.

Już mi niosą suknię z welonem - napisała Justyna Żyła. - Tak po prostu, z zaskoczenia - dodała.

Trudno powiedzieć, co miała na myśli. Nie podejrzewamy, że mężczyzna oświadczył się jej, wkładając podwiązkę... Czas jednak pokaże, co wydarzyło się w życiu Justyny Żyły i z czego wynikają takie sugestie.

