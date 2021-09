W "Milionerach" nikt nie może być pewny, z jakiej dziedziny padnie pytanie. Wszechstronna wiedza okazuje się bezcenna. Ostatni odcinek programu przyniósł nam zarówno wiele emocji, jak i pytań z różnego zakresu wiedzy. Najpierw oglądaliśmy rozgrywkę Kajetana, który - trzeba przyznać - szedł jak burza. Mężczyzna doszedł do poziomu 125 tysięcy złotych, ale w tym właśnie momencie zrezygnował z dalszej gry i ustąpił miejsca kolejnemu uczestnikowi. Okazał się nim Igor z Poznania.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

Marianna Schreiber pozuje nie tylko na kanapie. Internauci znaleźli inne zdjęcie

"Milionerzy". Uczestnik nie wiedział, ile to litr

Absolwent historii poznańskiego UAM niestety musiał być dość wyraźnie zestresowany. Mężczyzna od razu wykorzystał koło ratunkowe, a drugie pytanie okazało się być dla niego sądne. Zagadnienie, z którym sobie nie poradził, brzmiało:

Pytanie za 1000 zł. Ile mililitrów to litr?

A: 10

B: 100

C: 1000

D: 10000

Poznaniak bez cienia wątpliwości zaznaczył B: 100, która to odpowiedź oczywiście okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to rzecz jasna C - litr to 1000 mililitrów. Tym samym Igor zabrał ze sobą do domu kwotę równą... zero złotych. W komentarzach na Facebooku "Milionerów" widzowie programu nie mają wątpliwości, że uczestnika zjadł po prostu stres.

Biedny, zestresował się, nie pomyślał, nie wziął kół. Szkoda!

Szkoda go! Sympatyczny, a stres go zjadł. Nie potrzebnie tak się pospieszył.

Małgorzata Opczowska ucierpiała w wypadku. Dziennikarka ma unieruchomioną nogę

"Milionerzy". Kiedy i gdzie oglądać?

Premierowe odcinki "Milionerów" emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 na antenie TVN. Teleturniej można także oglądać na platformie online Player.pl.