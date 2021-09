7 września urodziny obchodzi Anna Lewandowska. Jeszcze w poniedziałek wspominała o swoim nadchodzącym święcie, pisząc, że wraz z upływem czasu coraz bardziej świadomie podchodzi do tej daty. Dzień ten przeznacza na troskę o siebie i swoje zdrowie. Dodała również słowa o konieczności regularnego robienia badań. Do solenizantki zaczynają spływać urodzinowe życzenia, w tym oczywiście te od Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski podczas romantycznych wakacji zagrał w piłkę

Robert Lewandowski złożył urodzinowe życzenia Annie Lewandowskiej

Na swoim Instagramie piłkarz opublikował romantyczne zdjęcie z Anną Lewandowską pochodzące z jednego z ich wakacyjnych wyjazdów. Oboje tulą się do siebie i całują. Robert Lewandowski w opisie do fotki z czułością zwrócił się do solenizantki, która kończy 33 lata.

Wszystkiego najlepszego dla mojej drogiej żony. Jestem wdzięczny, że dzielimy to piękne życie razem. Niech każdy twój dzień będzie wypełniony szczęściem i radością. Kocham cię! Sto lat - czytamy w poście.

Wiemy, jaki prezent podarowali córce Małyszowie. Wygadał się skoczek

Internauci dopisali i tym razem, wyrażając swoje zachwyty pod zdjęciem i dołączając się do życzeń dla trenerki.

Cudowni. Wszystkiego najlepszego dla Ani.

Sto lat! - można było przeczytać.

W nowej edycji "Rolnik szuka żony" znalazły się aż dwie rolniczki

Niedawno to Robert Lewandowski świętował urodziny. Z tej okazji Anna Lewandowska również opublikowała post, w którym zamieściła filmik z różnymi rodzinnymi ujęciami. Na cześć sportowca zostało wyprawione też przyjęcie, na którym bawiło się wiele znanych osób, w tym chociażby Iga Lis, Taco Hemingway, Paulina Karpiel z Sebastianem Karpielem-Bułeczką i Jakub Wesołowski z żoną Agnieszką.