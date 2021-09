W najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Sławomir zaśpiewał do tańca swojej żony Kajry. Na tym jednak jego występ w show się nie skończył.

REKLAMA

Zobacz wideo Stefano Terrazzino to prawdziwy kat. Na treningach nie ma zmiłuj. Jak ocenił Izę Małysz?

Murcix z Ekipy Friza zmierzy się na Fame MMA? Fani mają mieszane odczucia

"Taniec z Gwiazdami". Sławomir wyznał miłość na parkiecie

Sławomir w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" wykonał przebój Zbigniewa Wodeckiego "Oczarowanie". Do nastrojowego utworu swój taniec zaprezentowali Rafał Maserak i Kajra, czyli żona wokalisty. Zaraz potem Sławomir wtargnął na parkiet z pięknym bukietem czerwonych kwiatów i wręczył je Magdalenie. Przypomniał przy tej okazji, że kilka lat temu sam brał udział w "Tańcu z Gwiazdami" i wówczas Kajra wspierała go mocno. Teraz on chciał się odwdzięczyć.

Pięć lat temu, kiedy ja tu tańczyłem, Kajra dała najpiękniejszy prezent, owoc naszej miłości, naszego syna - wyznał Sławomir.

Po jego poruszającym wystąpieniu na widowni rozległy się oklaski.

Przypomnijmy, że w pierwszym odcinku 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" do podobnego incydentu doszło z powodu Lenki Klimentowej, która towarzyszy na parkiecie Radkowi Liszewskiemu z zespołu Weekend. Po tym, jak para zatańczyła cha-chę, na scenę wbiegł niespodziewanie mąż tancerki, Jan Kliment, i wygłosił przemówienie, chcąc wesprzeć żonę. Wzruszenie nie pozwalało mu się wysłowić. Zalał się łzami. Jego wyznanie wzbudziło wówczas mieszane uczucie, ale też chętnie pisano o zdarzeniu w mediach. W ubiegły poniedziałek, po występie Radka Liszewskiego i Lenki, ekipa show z rozbawieniem nawiązała do incydentu - wołali Klimenta na parkiet. Z kolei lider Weekendu zaprosił do tańca swoją żonę.

Małgorzata Opczowska ucierpiała w wypadku. Dziennikarka ma unieruchomioną nogę

Czyje wyznanie będzie następne? Przekonamy się w najbliższy poniedziałek w Polsacie.