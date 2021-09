Nazwisko Schreiber w ostatnim czasie jest niewątpliwie jednym z gorętszych w polskich mediach. I to nie za sprawą polityka z PiS-u, a jego żony - Marianny. Przypominamy, że kobieta w tajemnicy przed małżonkiem zgłosiła się do programu "Top Model" stacji TVN. Jej osoba z dnia na dzień nabiera coraz więcej kolorów i sprzeczności - afera z homofobicznym wpisem, sugerowanie relacji z kobietą czy opublikowanie nagiej fotografii na kanapie... Internauci dotarli do jeszcze jednego zdjęcia z roznegliżowanej sesji, którą ma koncie żona ministra.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber tłumaczy się z udziału w "Top Model". Oburzyła ją reakcja mediów

Beata K. może sporo stracić za jazdę pod wpływem alkoholu. Są wyliczenia

Marianna Schreiber na kolejnej odważnej fotografii

Na Instagramie fotografa Jarosława Kisiela w drugiej połowie sierpnia pojawiła się fotografia z nagą Marianną. Gwiazda "Top Model" pozuje w stroju Ewy na balkonie, nonszalancko odchylając głowę do tyłu. Artystyczne zdjęcie spotkało się z entuzjazmem internautów, którzy docenili ciało żony ministra. Nie brakuje jednak głosów, które widzą zgrzyt pomiędzy wyemancypowaną fotografią małżonki polityka PiS-u, a poglądami partii, do której należy małżonek. Już przy poprzednim zdjęciu pojawiły się komentarze wyrażające żal, że Schreiber nie zabrała głosu w dyskusji o prawach kobiet w Polsce. Tym razem czytamy:

Piękno masz ciało, Marianno.

Cudownie!

Ciekawe co na to prezes...

"Magia nagości. Polska". Padł rekord oglądalności randkowego show

Na próżno jednak szukać sympatyków Marianny Scheiber wśród osób związanych z prawicą. W ostatnim czasie była szefowa "Wiadomości" TVP, Marzena Paczuska, opublikowała post na Twitterze, w którym napisała, że "kobieta, która ośmiesza męża, zasługuje na pogardę i potępienie". Internauci nie mieli wątpliwości, że Paczuskiej chodziło właśnie o Marianne.