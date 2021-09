"Magia nagości. Polska" miała swoją premierę w piątek, 3 września w Zoom TV. Z uwagi na formułę programu show pokazano po godzinie 23. Mimo tak późnej pory średnia widownia emisji wyniosła 240 tys. osób. Przełożyło się to na 3,44 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 3,36 proc. w grupie komercyjnej 16-49 i 3,08 proc. w grupie 16-59 - informuje portal Wirtualnemedia.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda chce własne reality-show. Znamy szczegóły. „Dawałam inny wizerunek"

Beata K. może sporo stracić za jazdę pod wpływem alkoholu. Są wyliczenia

"Magia nagości. Polska". Padł rekord oglądalności

"Magia nagości" to format, który powstał w na podstawie brytyjskiego „Naked Attraction". Ma swoje lokalne odmiany. Jak się okazuje polska premiera show zaliczyła rekordowy debiut. Zoom TV pokazuje zagraniczne edycje od 2019 roku, ale to pierwszy odcinek polskiej edycji zgromadził największą widownię. Dotychczasowy rekord należał do premiery niemieckiej "Magii nagości", która zgromadziła 230 tys. widzów.

"Magia nagości. Polska". Co działo się w pierwszym odcinku

W pierwszym odcinku "Magia nagości. Polska", który poprowadziła aktorka Beata Olga Kowalska, zobaczyliśmy dwójkę bohaterów, wybierających partnerów na randkę.

Na początku show pojawiła się 55-letnia Iwona Hermanowicz, fotomodelka z Krakowa. Po programie została skrytykowana przez widzów za komentarze na temat wybieranych partnerów.

Podobne zastrzeżenia widzowie mieli do drugiego z uczestników, 24-letniego artysty z Bytomia Michała Rejnera. Jak zauważyli widzowie, wybierający bardzo krytykował występujące w show panie.

Dużym plusem programu jest prowadząca. Beata Olga Kowalska bardzo dobrze odnalazła się w show. Pod jej adresem posypały się same komplementy.

Najbardziej podobała mi się prowadząca, naprawdę przyjemnie się jej słuchało. Denerwuje mnie za to negatywne komentowanie, zero taktu. Sam występ musi być dla uczestników stresem, a tu jeszcze słuchać takich "komplementów".

Prowadząca znakomita! Bardzo profesjonalna robota, wspaniale! Uczestnicy rzeczywiście nie szczędzą słów krytyki, co w zasadzie nie ma miejsca w innych edycjach (angielskiej, niemieckiej).

"Magia nagości. Polska". Kiedy oglądać?

"Magia nagości" to randkowy show, podczas którego kobiety i mężczyźni wybierają partnera na randkę. Trudność polega na tym, że typują towarzysza na wieczór, widząc tylko nagie ciała kandydatów i kandydatek. Pomysłodawcy show odwracają kolejność typowej randki. Chcą udowodnić, że liczy się pierwsze wrażenie. Uczestnicy biorą udział w show, bo mają dość kurtuazji i chcą już od początku wiedzieć, jak wygląda "naga prawda" - z kim pójdą na randkę.

Gdzie podziały się trzy miliony, które Meghan Markle obiecała fundacji?

Show można oglądać w piątki o 23. na kanale Zoom TV.