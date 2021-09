6 września 54-letni Michael K. Williams, odtwórca roli Omara Little'a w serialu "Prawo ulicy" ("The Wire"), został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Jak poinformowała w oficjalnym komunikacie policja, obecnie trwa śledztwo w sprawie śmierci Williamsa - do otrzymania wyników sekcji zwłok przyczyna jego zgonu nie jest znana.

Michael K. Williams nie żyje

Choć policja nie zdradziła przyczyny śmierci, dziennikarze przypominają, że aktor w przeszłości zmagał się z problemem z narkotykami. Jak przyznał w 2016 roku w wywiadzie dla NPR:

Powiedziałbym, że było to około trzeciego sezonu "Prawa ulicy". Byłem na narkotykach. Byłem bardzo bliski zniszczenia wszystkiego, na co tak ciężko pracowałem.

Co więcej, jak podaje "New York Post", powołując się na anonimowego świadka, przy ciele aktora znaleziono aparaturę do zażywania narkotyków.

Kim był Michael K. Williams?

Michael K. Williams rozpoczął karierę aktorską w 1996 roku. Poza rolą w "Prawie ulicy", która przyniosła mu największy rozgłos, znany jest również z produkcji "Zakazane imperium". Pięciokrotnie otrzymał nominację do nagrody Emmy, ostatnią w tym roku za występ w serialu "Kraina Lovecrafta". Do fanów serialu "Prawo ulicy" zaliczał się Barack Obama. Były prezydent Stanów Zjednoczonych w 2008 roku przyznał, że to jego ulubiony serial. , a Omar grany przez Williamsa jest "fascynującą postacią".

Na dużym ekranie zaś zazwyczaj grywał role drugoplanowe. Kojarzony jest z m.in. filmów "Assassin's Creed", "RoboCop", "Ciemna strona miasta", "Wada ukryta" czy "Straceńcy". W postprodukcji jest obecnie film "892", w którym zagrał u boku Johna Boyegi. Film ma mieć premierę w 2022 roku.