Melania Trump zniknęła. Stacja CNN podała powód. "To już koniec i tyle"

Melania Trump, odkąd Donald Trump opuścił stanowisko prezydenta USA, postanowiła ograniczyć swoją obecność w mediach do absolutnego minimum. W ostatnich miesiącach była widziana zaledwie raz. Tajemnicę zniknięcia Melanii postanowiła rozwikłać stacja CNN. Dziennikarze dotarli do informatora, który twierdzi, że wie, co dzieje się z byłą pierwszą damą.

Co się dzieje z Melanią Trump? CNN wyjaśnia

Źródło stacji wyznaje, że Melania Trump ukrywa się celowo. 51-latka podobno odetchnęła, kiedy jej mąż przegrał wybory. Kobieta nie chce być po raz kolejny żoną prezydenta, nie planuje również w przyszłości powrotu do polityki.

Ponowne bycie pierwszą damą nie jest tym, czego chce Melania. Dla niej to był rozdział, to już koniec i tyle - wyznali przyjaciele Melani.

Melania Trump nie chce po raz kolejny być żoną prezydenta. Planuje przyszłość bez Donalda?

Melania Trump w lutym 2021 roku otworzyła swoje biuro w Palm Beach, zatrudniła tam byłych pracowników Białego Domu. Od tamtego czasu ograniczyła mocno swoją działalność w mediach społecznościowych i przestała dodawać aktualne zdjęcia.

Kobieta w najbliższym czasie podobno planuje na stałe zamieszkać na Florydzie, co koliduje z planami jej męża, który co jakiś czas podsyca plotki o ponownym starcie w wyborach prezydenckich w 2024 roku. W mediach od wielu lat plotkuje się o kryzysie w ich małżeństwie. Trumpowie podobno utrzymywali swoje małżeństwo ze względu na prezydenturę Donalda, po przegranych wyborach, jak spekulują portale, ich małżeństwo jest już niemal obumarłe.