Media społecznościowe są platformą, która wydatnie przyczynia się do promowania idealnego wyglądu, nierzadko daleko odbiegającego od rzeczywistości - zazwyczaj za sprawą rozmaitych filtrów nakładanych na zdjęcia. Tematyką samoakceptacji i naginania rzeczywistości w celu "upiększenia" swojego wyglądu zajęła się Martyna Wojciechowska. "Trawelbrytka" (celebrytka od podróżowania) zestawiła na Instagramie dwa zdjęcia swojej twarzy - jedno po użyciu filtra, a drugie przed.

REKLAMA

Jak Ewa Chodakowska radzi sobie z hejtem? Na swój temat czytała wstrętne komentarze

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska staje w obronie środowisk LGBT. „Każdy ma prawo być tym, kim chce być"

Martyna Wojciechowska o samoakceptacji

Wojciechowska zaczęła swój wpis od pytania do odbiorców, czy rozpoznają jej twarz na pierwszym zdjęciu. Gwiazda zasugerowała, że upiększanie się za pomocą filtrów to błędne koło, które prowadzi zarówno osoby ich używające jak i odbiorców do kompleksów.

Poznajecie? Tak, to ja… W kilku "idealnych" wersjach stworzonych za pomocą filtrów, które są ogólnodostępne za darmo (!) na Instagramie i w prostej aplikacji. Na końcu moje zdjęcie w naturalnym wydaniu. A co ty widzisz w lustrze, kiedy patrzysz na pojawiające się w nim odbicie? Siebie czy zestaw "wad" do zmiany?

Gwiazda wyznała, że akceptacja własnej cielesności była dla niej ciężką pracą. Dziś rozumie jednak, że od przemijającej powierzchowności liczy się przede wszystkim wnętrze.

Wiele pracy zajęło mi, żeby poczuć się dobrze w swoim ciele. Choć przyznaję, że nawet dzisiaj wciąż mam problem z samoakceptacją, lepsze i gorsze dni. Przez lata zrozumiałam jednak, że ważniejsze od tego, jak wyglądam, jest to, co robię, bo to nie wygląd definiuje naszą wartość.

Wojciechowska zauważyła, że temat samoakceptacji w dobie filtrów i promowania idealnych zdjęć jest szczególnie istotny w kontekście młodych osób, podatnych na wpływ i presje ze strony otoczenia.

Ale ja to mówię z poziomu dorosłej kobiety. A co z nastolatkami, młodymi osobami, które znaczną część swojego życia spędzają w social mediach i są bombardowane każdego dnia milionem "idealnych" zdjęć, które są przerobione za pomocą filtrów? Porównują się. I bardzo cierpią, że nie wyglądają tak "idealnie", jak inni na Instagramie.

Jej przekaz bardzo spodobał się obserwatorom. Wojciechowską pochwaliła również Magda Mołek, która przyznała bez ogródek:

Jesteś wspa-nia-ła!!!

Marina cała w emocjach. Liam pierwszy raz poszedł do przedszkola. "Też płakałyście?"

Tematykę samoakceptacji poruszyła ostatnio Camila Cabello. Gwiazda wprost powiedziała, że toczenie walki z ciałem nie jest już w modzie. Podobne przesłanie wśród polskich gwiazd ma w swojej twórczości Ewa Farna. Wokalistka wyznała w rozmowie z Dorotą Wellman, że już dawno przestała gonić za "idealnym" rozmiarem i obecnie najważniejsze jest dla niej zdrowie oraz to, jak sama czuje się ze sobą. Redakcja Plotka również w pełni popiera taką postawę.

Potrzebujesz pomocy?

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie od 12.00 do 2.00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.