Meghan Markle i książę Harry od czasu rezygnacji z królewskich obowiązków odcięli się od rodziny królewskiej i nie wzbraniają się przed publicznym krytykowaniem jej struktur. Wyznali u Oprah Winfrey, że nie mogli liczyć na niczyje wsparcie, a sam wywiad poniósł się szerokim echem. W efekcie relacje z royalsami stały się oziębłe jak nigdy wcześniej. Meghan i Harry chcą naprawić kontakty z rodziną. Wpadli na pomysł, by zorganizować chrzest córki w Wielkiej Brytanii, jednak chcą to zrobić na swoich zasadach. Mają jeden warunek, który musi zostać spełniony - w przeciwnym razie royalsi długo nie zobaczą Lilibet Diany, a niektórzy - zwłaszcza niemalże 100-letnia królowa - mogą jej nie zobaczyć nigdy.

Książę Harry i Meghan Markle chcą ochrzcić córkę w Wielkiej Brytanii. Mają jeden warunek

Sussexowie zamierzają aktywnie pracować nad odbudową przynajmniej części relacji z rodziną królewską. Według "The Sun", Harry z "gałązką oliwną" zadzwonił do królowej Elżbiety i wystąpił z propozycją. Razem z Meghan ochrzczą zgodnie z tradycją Lilibet Dianę w Wielkiej Brytanii. Zaproponowali, że zaplanują chrzest zgodnie z napiętym harmonogramem królowej, ponieważ to jej obecność jest dla nich priorytetem i warunkiem, pod którym ceremonia w ogóle odbędzie się na Wyspach. Jak donosi "The Sun", poprosili też o spotkanie z królową podczas ich następnej podróży.

I tu warto przypomnieć, że królowa Elżbieta nie uczestniczyła w chrzcie Archiego, choć ten odbywał się w Wielkiej Brytanii, jak nakazuje tradycja. Małżonkowie liczą teraz na obecność królowej, co doda uroczystości rangi - w przeciwnym razie chrzest odbędzie się w Stanach, bez obecności rodziny Harry'ego. Dla królowej ma to być ultimatum - albo przyjdzie na chrzest i pozna swoją prawnuczkę, albo nigdy jej nie zobaczy na żywo. Królowa ma tymczasem 95 lat i nie będzie żyła wiecznie.

Ich pomysł wydaje się dokładnie przemyślany. Plan sprawia wrażenie, jakby chcieli w ten sposób docenić monarchinię, jednak nie wszyscy sympatycy rodziny królewskiej tak na to patrzą. Niektórzy członkowie królewskiego personelu uważają, że oferta Harry'ego i Meghan jest zwyczajnie niestosowna, a oni nie mają prawa stawiać jej warunków. Dodatkowo obecność królowej na chrzcie Lilibet oznaczałaby wyniesienie jej ponad małego Archiego. Informator przyznał, że oferta nie została jeszcze rozpatrzona. Poruszono jednak temat, czy zapraszać ich na bożonarodzeniowe przyjęcie.

Sztab Jej Królewskiej Mości do tej pory nie odpowiedział na propozycję. W rzeczywistości podjęto dyskusję na temat Bożego Narodzenia - i czy zaproszenie powinno zostać wysłane do Harry'ego i Meghan po tym, jak odrzucili je w zeszłym roku - wyznał informator.

Królowa podobno nie spieszy się z odpowiedzią. Od 2019 roku nie widziała Archiego i jeszcze nie spotkała się osobiście z Lilibet, która urodziła się w czerwcu. Wydaje się, że propozycja-żądanie Sussexów nie poprawia ich sytuacji, a wręcz ją pogarsza. Stawianie warunków królowej? Meghan i Harry mogą nawet nie otrzymać zaproszenia na uroczystości bożonarodzeniowe rodziny, nie mówiąc już o ustaleniu dogodnego dla nich terminu na spotkanie z królową.