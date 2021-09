Reprezentant Polski na tegoroczną edycję Konkursu Piosenki Eurowizji dla dzieci zostanie wybrany podczas popularnego show "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior", które emitowane jest na antenie Telewizji Polskiej. Program podzielono na cztery odcinki - pierwsze trzy to półfinały, natomiast ostatni etap to oficjalny finał. To w nim poznany nazwisko osoby, która będzie walczyć o nagrodę główną na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu. Jurorzy wyłonili jedną osobę, która zawalczy o bilet do Paryża. Co wiadomo o Marysi Stacherze, której występ okazał się pierwszorzędny?

"Szansa na Sukces. Eurowizja Junior". Wyłoniono pierwszą finalistkę. Kim jest Marysia Stachera?

Prestiżowy Konkurs Eurowizji Junior 2021 wzbudza duże zainteresowanie wśród widzów. Wyłonił już takie gwiazdy jak Roksana Węgiel, czy Viki Gabor. Chętnych, by powtórzyć sukces młodych wokalistek nie brakuje. W pierwszym odcinku programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021" na scenie rozbrzmiały hity znane z Eurowizji oraz Eurowizji Junior.

Na fotelach jurorów zasiadły takie osoby jak: Cleo, Marianna Józefina Piątkowska, a także Misha Kostrzewski. Zdecydowali, że jako pierwsza do finału przechodzi Marysia Stachera, która odśpiewała utwór "Arcade" Duncana Laurence’a, który wygrał Eurowizję 2019 w Tel Awiwie.

@marysiastachera podbiła serca jury i jako pierwsza zameldowała się w finale - czytamy.

Marysia Stachera pochodzi z Domaszowic pod Kielcami z muzycznej rodziny. 26 września zawalczy o bilet do Paryża z dwoma innymi finalistami programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior". Nie ukrywa, że bardzo by chciała tworzyć własną muzykę. Młoda artystka nie tylko pięknie śpiewa, ale gra na wiolonczeli i pianinie. Na swoim koncie ma zajęcie drugiego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Pradze.

Marysia oprócz muzyki ma jeszcze inne pasje. Uprawia żeglarstwo, a także lubi fotografować przyrodę, w szczególności ptaki, co robi ze swoim bratem. Występ Grzesia w Szansie na Sukces będzie można obejrzeć już za tydzień.