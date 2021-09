W stronę Jakuba Rzeźniczaka internauci w ostatnim czasie nie szczędzą złośliwości. Wszystko za sprawą medialnego rozstania z Magdaleną Stępień. Modelka w licznych wywiadach podkreślała, że czuje się odrzucona i nie miała do powiedzenia zbyt wiele dobrego na temat związku z piłkarzem. Teraz Jakub dolał oliwy do ognia. Jego odpowiedz na wpis Zbigniewa Bońka, który zamieścił na Twitterze, rozwścieczyła internautów.

Zbigniew Boniek do Jakuba Rzeźniczaka: Co się dzieje, masz wodę w piwnicy?

Jakub Rzeźniczak uchodzi za prawdziwego casanovę. Piłkarz ma na swoim koncie sporo nieudanych związków i głośnych rozstań. Ostatnio przebywał w Rzeszowie, gdzie spotkał się z Jarosławem Fojutem, który jest dyrektorem sportowym Stali Rzeszów. Mężczyzna pochwalił się zdjęciem na Twitterze. Na jego wpis zareagował Zbigniew Boniek, który z przekąsem wyśmiał stylizację Rzeźniczaka.

Piłkarz postawił na czarny "look", na który składała się ciemna koszula, marynarka, oraz dopasowane spodnie, które sięgały do kostek. Jakub do zestawu dobrał modne espadryle.

Kuba, co się dzieje, masz wodę w piwnicy? - pytał Zbigniew Boniek.

Jakub Rzeźniczak odpowiada Zbigniewowi Bońkowi. Nawiązał do alimentów Fot. Screen/ Twitter/ Zbigniew Boniek

Piłkarz szybko zareagował na pytanie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, czym wzburzył internautów. W odpowiedzi nawiązał do płacenia alimentów na dwójkę swoich pociech - Inez oraz Oliwiera, których doczekał się z byłymi partnerkami. Zauważył, że jego byłe kobiety ostatnio zostały przyłapane na wspólnym spotkaniu i do tego również postanowił się odnieść " z humorem".

Alimentów tyle, że na spodnie nie starczyło - napisał Rzeźniczak.

Jakub Rzeźniczak drwi z nieudanych związków Fot. Screen/ Twitter/ JakubRzezniczak

Internauci nie pozostawili na nim suchej nitki.

Ciebie bawi życie bez honoru?

Kobieta przeżywa dramat i pewnie przepłakała niejedną noc, a ty sobie jaja robisz?

Dorośnij - czytamy.

Piłkarz próbował wchodzić w dyskusję i internautami i nawet odpisał na komentarz jednego z nich:

Nikt się nie rozstaje, nie ma rozwodów. Same ideały - dodał Jakub.

Po chwili jego odpowiedź do Zbigniewa Bońka zniknęła z serwisu. Jednak jak wiadomo, w internecie nic nie ginie na zawsze.