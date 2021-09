Doda cały czas promuje film "Dziewczyny z Dubaju", którego premiera przewidziana jest na koniec listopada. Artystka podzieliła się już zwiastunem produkcji, a także "teaserem" plakatu. Niektórym on przypomina plakat promujący film "Diabeł ubiera się u Prady". Co na to Doda?

Plakat filmu Dody wzorowany plakatem z filmu "Diabeł ubiera się u Prady"?

Nasz reporter wyznał w rozmowie z Dodą, że widział porównania plakatu zapowiadającego film artystki do filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Ona jednak zaprzeczyła, że inspirowała się grafiką do tego filmu. Zdradziła, jak zrodził się pomysł właśnie na taką zapowiedź. Dodała też, że główny plakat promujący "Dziewczyny z Dubaju" pojawi się w przyszłym miesiącu.

Co? Nie! Pracowaliśmy na planie, mieliśmy koncepcję na nasz główny plakat, którego premiera będzie w październiku. Aktorka była nago, miała tylko szpilki i mówię: powinniśmy zrobić jakiś "teaser" plakatu. Wykorzystajmy tę szpilkę, a ponieważ film jest o zarabianiu pieniędzy ponad wszystko i nie patrząc na konsekwencje, to musiał tam się znaleźć też dolar. Zresztą dolar współgrał nam tam w innych sytuacjach tego naszego plakatu głównego. To była taka konsekwencja tego głównego plakatu - powiedziała w rozmowie z Plotkiem

W rozmowie z naszym reporterem zdradziła nieco szczegółów dotyczących akcji promocyjnych filmu "Dziewczyny z Dubaju" oraz opowiedziała o muzyce i nowościach, nad którymi pracuje. Wszystkiego dowiecie się z naszego poniższego wideo.

