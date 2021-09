Jennifer Aniston, odkąd założyła konto na Instagramie, dzieli się z fanami efektami sesji zdjęciowych i kadrami z pracy. Informuje o swoich nowych projektach i serialach, w których gra. Rzadko można u niej znaleźć ujęcia z jej własnego domu, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Wcześniej dała o sobie znać i zdradziła, że lubi gotować. Teraz nagrała filmik prosto ze swojej kuchni. Przygotowuje na nim swój ulubiony koktajl, jednak my patrzymy na wnętrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Poznali się przypadkiem przy jedzeniu i zostali przyjaciółmi. Lata później zagrali razem w hicie Netfliksa [Popkultura Extra]

Karolina Małysz po ślubie zmieniła suknię. Na weselu zaprezentowała się w innej kreacji

Jennifer Aniston pokazała kuchnię. We wnętrzach królują dwa kolory

W USA wszystko musi być większe i okazalsze i tak jest też w domu Jennifer Aniston. Mieszkająca w elitarnej dzielnicy Bel Air gwiazda ma w swojej posiadłości sporych rozmiarów kuchnię. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko dla jednej osoby, jednak wnętrze robi wrażenie. Obszerna zabudowa kuchenna składa się z wiszących szafek sięgających po sufit. Zarówno górne, jak i dolne są w kolorze musztardowej żółci, przypominającej nieco złoto. Blaty, a także ściany są czarne. W kuchni gwiazdy "Przyjaciół" znajduje się wiele sprzętów - ekspres do kawy, toster, waga czy opiekacz. Jednak to kuchenka przykuwa uwagę ze względu na swój pokaźny rozmiar. Aktorka ma do dyspozycji kilka wielkich palników, a pod spodem piekarnik, który pomieściłby potrawy na huczne przyjęcia. Jennifer Aniston nie ukrywa, że lubi spędzać czas w kuchni. Widać zresztą, że ta jest ciągle w użyciu. Nie została specjalnie wystylizowana do nagrania. W tle widać mały rozgardiasz i wiele rzeczy porozstawianych na blatach.

Jennifer Aniston pokazała kuchnię fot. instagram.com

Lara Gessler we wzruszających słowach wspomina ojca. Zdradziła ciekawe fakty

A jaki jest przepis na smoothie według Jennifer Aniston? Okazuje się, że gwiazda na co dzień stawia na proteinowe koktajle, używając białka dla sportowców.

1 szklanka czekoladowego mleka migdałowego

2 miarki czekoladowego białka z kolagenem (w proszku)

wiśnie i banany

kilka kropli stewii

przeciwutleniacze

kostki lodu

Jak podoba się wam kuchnia aktorki? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.