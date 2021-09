Już kilka miesięcy temu serwis Variety informował o serialu z udziałem Davida Hasselhoffa. Mówiono wówczas, że na plan wybrano m.in. niemieckie Görlitz oraz Zgorzelec i Jelenią Górę.

David Hasselhoff gra w Polsce, a w przerwach robi rowerowe wycieczki po okolicy

David Hasselhoff zamieścił w sieci zdjęcie, na którym pozuje z rowerem przy tablicy drogowej z dolnośląskich Karpników. Wzbudził tym niemałe zamieszanie. Fotografię aktor podpisał:

Wielkie życie w Polsce z nowym serialem!

Oznacza to, że amerykański gwiazdor tak znanych seriali jak "Słoneczny patrol", czy "Nieustraszony" pracuje w naszym kraju nad nową produkcją telewizyjną.

Serial z udziałem Hasselhoffa nosi tytuł "Ze Network". Powstaje we współpracy berlińskiego studia Syrreal Entertainment ze stacją CBS. Będzie miał osiem odcinków i zobaczyć go będzie można na platformie TV Now.

David Hasselhoff ma zagrać samego siebie. Jak informowała "Gazeta Wyborcza":

W serialu Hasselhoff przyjedzie do Niemiec przekonany, że ma zagrać w wielkobudżetowej produkcji teatralnej w Berlinie Wschodnim. Na miejscu okazuje się, że chodzi jednak o mały teatr w Zgorzelcu. Tam zostanie wciągnięty w aferę szpiegowską, w której kluczowymi graczami będą zabójcy z czasów zimnej wojny.

Obecnie sceny kręcone są na deskach jeleniogórskiego teatru im. C.K. Norwida, a aktor przebywa w naszym kraju. David Hasselhoff w przerwach w pracy lubi aktywnie wypoczywać. W związku z tym wybrał się na rowerową przejażdżkę po okolicy.

Możliwe, że w najbliższym czasie na profilu aktora znajdzie się więcej zdjęć z polskich dróg. My nie możemy doczekać się filmowych efektów pracy Davida Hasselhoffa.