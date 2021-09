Początek września będzie szczególnym momentem w rodzinie Małyszów. Córka Adama i Izy wyszła za mąż. Jak to bywa w przypadku ślubów znanych osób, część szczegółów wychodzi dopiero po fakcie. Tak jest i tym razem. Okazuje się, że panna młoda miała jeszcze jedną suknię ślubną.

REKLAMA

Terrazzino to prawdziwy kat. Na treningach nie ma zmiłuj. Jak ocenił Izę Małysz?

Zobacz wideo Adam Małysz dumny z żony. Miewali kryzysy? Prawi o małżeństwie

Karolina Małysz miała jeszcze jedną suknię ślubną!

Karolina Małysz i Kamil Czyż zaręczyli się w 2019 roku. Wówczas córka Adama Małysza pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym prezentowała otrzymany od ukochanego pierścionek. Dwa lata później powiedzieli sobie "tak". Już jakiś czas temu sama Iza Małysz, przy okazji jednego z wywiadów dla Pomponika, wspominała, że młodzi pobiorą się jeszcze w tym roku, jednak nie zdradzała dokładnej daty. O tym, że Karolina i Kamil są już po ślubie, jako pierwszy poinformował "Super Express".

Na zdjęciu, które znalazło się w tabloidzie, można było zobaczyć suknię panny młodej. Karolina zdecydowała się na sukienkę na ramiączkach, ze sporym dekoltem. Kreacja miała dopasowaną górę i rozszerzany dół. Okazuje się, że to nie jedyna sukienka, w której w dniu wesela pojawiła się panna młoda. Iza Małysz po rodzinnej imprezie wrzuciła do sieci kilka ujęć z przyjęcia. Na jednym z nich Karolina pozuje w białej kreacji z gorsetową górą z grubymi, wiązanymi ramiączkami i lejącym się dołem.

Według doniesień tabloidu, przyjęcie weselne odbyło się w domu weselnym w Szczyrku. Na wydarzeniu pojawiła m.in. Justyna Żyła spokrewniona z rodziną Małyszów. Ponoć para młoda zatańczyła do przeboju "Something Just Like This" grupy Chainsmokers i Coldplay.

Być może wkrótce poznamy jeszcze więcej szczegółów?

Iza Małysz zamieszkała w Warszawie. Jak Adam radzi sobie bez niej? [PLOTEK EXCLUSIVE]