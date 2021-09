W piątek 3 września rozpoczął się 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Pojawiły się tam największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nie mogło zabraknąć również Roksany Węgiel, która na scenie pokazała się w dziewczęcej, tiulowej sukience.

Zobacz wideo Roksana Węgiel wystąpiła na ramówce TVP

Opole 2021. Roksana Węgiel na scenie jak księżniczka

Roksana Węgiel wystąpiła na scenie opolskiego amfiteatru podczas koncertu "Wielkie Przeboje Małego Ekranu", który miał przypomnieć największe hity Telewizji Polskiej. Wzięła także udział w koncercie "Premiery", gdzie zaprezentowała nową piosenkę pt. "Korona". W nawiązaniu do tytułu utworu młoda wokalistka pojawiła się w księżniczkowej kreacji. Korony na głowie, niestety, brak, ale wybrzmiała na scenie. Piosenkarka 27 sierpnia wydała swój najnowszy singiel, który natychmiast podbił serca fanów.

Roxie w ostatnim czasie chętniej sięga po odważniejsze stylizacje i widać, że eksperymentuje z modą. Nie wszystkie jej wybory okazały się trafione. Jednak nie tym razem. Piosenkarka zachwyciła w tiulowej kreacji w odcieniu pudrowego różu, która sięgała jej do kolan. By złamać dziewczęcy charakter stylizacji, Roksana do obszernej sukienki dobrała czarne buty motocyklowe. Uwagę zwracał również mocny makijaż gwiazdy. Wokalistka tego dnia zdecydowała się na proste włosy, które pozostawiła rozpuszczone.

Opole 2021. Roksana Węgiel na scenie jak księżniczka Fot. AKPA

Internauci w samych superlatywach oceniali występ wokalistki.

Pięknie.

Głos ma dobry, czysto śpiewa.

Super - czytamy.

Jak podoba wam się jej dziewczęca stylizacja?