To ważny rok dla rodziny Adama Małysza. Jego żona, Iza Małysz, walczy obecnie o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami", natomiast córka byłego skoczka i jej narzeczony powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Karolina Małysz wzięła ślub

Informację tę podał "Super Express". Karolina Małysz wraz z ukochanym wzięła ślub w sobotę 4 września. Po ceremonii, w trakcie której przysięgali sobie miłość aż po grób, świeżo upieczeni małżonkowie i ich goście uczcili ten ważny moment. Wszyscy zaproszeni udali się do domu weselnego w Szczyrku. Na wydarzeniu pojawiła m.in. Justyna Żyła spokrewniona z rodziną Małyszów.

Na stronie sport.se pojawiło się również zdjęcie z zabawy weselnej. Widać na nim ślubną kreację panny młodej, która postawiła na klasyczny krój w wersji na ramiączka. Dziennik informuje, że para miała zatańczyć do przeboju "Something Just Like This" grupy Chainsmokers i Coldplay.

Karolina Małysz i Kamil Czyż zaręczyli się w 2019 roku. Szczęśliwa córka Adama Małysza pochwaliła się wtedy na Instagramie zdjęciem, na którym prezentowała otrzymany od ukochanego pierścionek. W mediach społecznościowych nie brakuje też wielu ujęć zakochanej pary. Jeszcze dwa tygodnie temu Karolina Małysz pokazywała kadry z wakacji w Chorwacji.

Sama Iza Małysz, przy okazji jednego z wywiadów dla Pomponika, wspominała, że młodzi pobiorą się jeszcze w tym roku. Uczestniczka „Tańca z Gwiazdami" nie chciała jednak zdradzić konkretnej daty planowanej ceremonii ślubnej. Mówiła jedynie o jesieni. Wyjaśniła również, że przez program Polsatu i całe zamieszanie z nim związane nie miała czasu, by zbyt wiele myśleć o nadchodzącej uroczystości swojej córki.

Młodej parze życzymy szczęścia na nowej drodze życia!