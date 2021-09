Julia Wieniawa wielokrotnie w mediach społecznościowych chwaliła Nikodema Rozbickiego i podkreślała, że jest bardzo szczęśliwa. Aktorka po nieudanych związkach odnalazła w końcu szczęście w miłości. Razem z Rozbickim tworzą jedną z najgorętszych par rodzimego show-biznesu. Wspólnie pojawili się na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie, gdzie zaprezentowali się w pasujących do siebie zestawach.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazała, jak gotuje rosół w nowym mieszkaniu. Opowiedziała też o ukochanym

Kristen Stewart w kontrowersyjnym stroju w Wenecji. Vogue: Zachwyciła. Internauci: Nie!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki w bliźniaczych stylizacjach

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki uchodzą za zgraną parę. Aktor w rozmowie z Plotkiem wyznał, że Julka jest jego muzą. Sporo razem podróżują. Niedawno wrócili z miesięcznej wycieczki po Europie, gdzie mieli okazję spędzić ze sobą jeszcze więcej czasu. Po wakacjach szybko wrócili do obowiązków zawodowych.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki w pasujących stylizacjach Fot. Beata Zawrzel/East News

Wspólnie pojawili się na ściance Festiwalu Off Camera w Krakowie. Gwiazdorska para zadbała o nienaganny wygląd. Dopasowali się stylizacjami. Julka wskoczyła w kobiecą, czarną sukienkę w białe grochy. Kreacja z rozcięciem wyeksponowała smukłą nogę aktorki. Na wierzch zarzuciła skórzaną marynarkę i dobrała małą torebkę. Nikodem nie odstawał od partnerki. Na czerwonym dywanie wystąpił w koszuli, która została uszyta z tego samego materiału co sukienka Julii. Zestawił ją z eleganckimi spodniami. Nawet ich buty pasowały do całości. Wieniawa miała białe szpilki w czarne grochy, Nikodem postawił na czarne glany w białe plamy.

Marina wrzuciła zdjęcie z Lewandowską i się zaczęło. Wpadka trenerki natychmiast wyłapana

Myślicie, że zostaną okrzyknięci najbardziej stylową parą polskiego show-biznesu?