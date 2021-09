Wiesław Gołas trafił do szpitala. Aktor miał drugi wylew

Wiesław Gołas w październiku zeszłego roku miał udar i przez wiele miesięcy dochodził do sprawności. W lutym tego roku żona aktora zapewniła, że artysta ma jeszcze co prawda problemy z mową, ale jest w niezłej formie. Tymczasem dowiadujemy się, że ponownie znajduje się pod opieką lekarzy.

Wiesław Gołas trafił do szpitala

4 września Wiesław Gołas miał kolejny wylew i został zabrany z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich przez karetkę pogotowia do szpitala. Aktor przebywał w Skolimowie od sierpnia i miał już wracać do domu.

Jego stan jest poważny, to już drugi wylew – przekazał "Super Expressowi" przyjaciel Gołasa.

Żona aktora, Maria Krawczyk-Gołas, jest jednak dobrej myśli i zapewnia, że nie należy się niczego obawiać.

Wszystko jest w porządku - powiedziała żona.

Przypomnijmy, że Wiesław Gołas to niezapomniany kapitan Sowa z serialu o tym samym tytule. Bawi pokolenia Polaków swoimi rolami sąsiada Majewskiego w serialu "Alternatywy 4", Czereśniaka w "Czterech pancernych", Kazika Malinowskiego w "Brunecie wieczorową porą" czy Roberta Wolańskiego w "Żonie dla Australijczyka". Jego filmografia jest naprawdę imponująca. Ukończył warszawską PWST w 1954 roku. Swoją karierę teatralną zaczął na scenie Teatru Dolnośląskiego we Wrocławiu. W 1955 r. związał się z Warszawą. W latach 1955-1985 występował w Teatrze Dramatycznym, a później do 1992 roku grał w Teatrze Polskim. Doskonale pamiętamy go też z satyrycznych występów. Wiesław Gołas był współtwórcą kabaretu "Koń" i członkiem legendarnego "Dudka". W czasie wojny był żołnierzem AK i aktywnym członkiem ruchu oporu.

Życzymy aktorowi dużo zdrowia!