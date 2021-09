Agata Duda zazwyczaj sięga po sukienki. Często wybiera długość midi lub maxi, co optycznie wydłuża jej sylwetkę. Na mniej formalnych spotkaniach pierwsza dama pozwala sobie zaszaleć z kolorami i często, zwłaszcza latem, wskakuje w sukienki w wzorzystym nadrukiem. Przy różnych okazjach można zaobserwować u niej kwiatowe kreacje i roślinne printy. Lecz nie tym razem. Podczas "Narodowego Czytania" brylowała w marynarce i spodniach.

REKLAMA

Dorota Szelągowska nie zamierza być celebrytką. "Nie mam potrzeby epatowania gołym biustem"

Agata Duda zaskoczyła na spotkaniu. Tym razem nie wybrała sukienki. Postawiła na komplet

Pierwsza dama wraz z prezydentem Andrzejem Dudą odczytała początek książki "Moralność pani Dulskiej" podczas "Narodowego Czytania" w Warszawie. W towarzystwie męża pojawiła się w nietypowej dla siebie stylizacji. Górna cześć "looku" to różowy żakiet z kontrastującymi czarnymi elementami - lamówką na kołnierzu i guzikami. Do tego Agata Duda założyła klasyczne czarne spodnie i niezwykle uniwersalne zamszowe szpilki w tym samym kolorze. Ze stylizacją współgrała także biżuteria. Tym razem pierwsza dama miała na sobie kolczyki z czarną kulką. Tego dnia postawiła także na wyrazisty makijaż. Taka stylizacja z tweedową marynarką nie gości zbyt często u żony Andrzeja Dudy. Jednak jasne kolory zdecydowanie do niej pasują.

Agnieszka Hyży o występie męża w Opolu. "Muzyka i sztuka powinny łączyć"

"Narodowe Czytanie" organizowane jest przez prezydenta Polski od 2012 roku. Tego dnia w publicznych miejscach odczytywane są fragmenty wybranej literatury. Spotkania inicjowane są przez domy kultury, biblioteki i inne organizacje, które chcą się do tego przyłączyć. W tym roku para prezydencka poprowadziła akcję w warszawskim Ogrodzie Saskim. A jak wam podoba się stylizacja pierwszej damy?