Ida Nowakowska w maju została mamą. Choć szybko wróciła do pracy i żyje na wysokich obrotach, prowadząc nie tylko "Pytanie na śniadanie", ale i festiwale, chce, by niedługo jej syn został ochrzczony. W rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że wiara jest ważną częścią jej życia i chce w ten sposób wychować pociechę. Opowiedziała o swoich planach, a także o tym, dlaczego nie ujawnia imienia swojego dziecka.

Ida Nowakowska niedługo ochrzci syna, lecz wciąż ukrywa jego imię

Tancerka w rozmowie z Cezarym Wiśniewskim powiedziała, że wiara w Boga jest dla niej ważna. Oboje z mężem starają się znaleźć czas na wieczorne wyjścia do kościoła. Nie zawsze się to udaje, jednak pilnują, by odwiedzać świątynię regularnie.

Staramy się chodzić, kiedy możemy. Różnie to wygląda. Jesteśmy też dosyć nowocześni w tym wszystkim, staramy się, żeby było to częścią naszego życia. Zawsze znajdujemy na to czas, ale z reguły właśnie wieczorem - powiedziała Plotkowi.

Dodała, że to właśnie wieczorną porą czuje się tam najlepiej. Planuje także chrzciny. Jak wspomniała już w lipcu, nie chce, by była to wielka impreza i "tylko event". Nie zależy jej na całej otoczce, ponieważ to wydarzenie ma swoją ważną symbolikę i nie chce jej przyćmić. Chce, by jej syn przystąpił do wszystkich sakramentów. Zdradziła także, że będzie miał dwa imiona. Jednak co z pierwszym? Od momentu narodzin ani razu nie zdradziła w mediach społecznościowych czy w telewizji, jak nazywa się jej syn, choć od jego narodzin minęło kilka miesięcy.

Szczerze mówiąc, jakoś tak wyszło. Zaczęło się od tego, że myśmy tego imienia po prostu nie mieli. (...) Ale na pewno wszyscy będą znać imię, ja nie chcę, żeby było to sekretem na zawsze. Powiem w swoim czasie, obiecuję - powiedziała Ida Nowakowska.

Pozostaje nam trzymać Idę za słowo. Całą rozmowę znajdziecie w materiale wideo.