Joanna Racewicz kilka tygodni temu zaprezentowała komentarze, które znalazła na swoim profilu po tym, jak zaszczepiła syna. Były naprawdę obrzydliwe. Internauci życzyli jej śmierci. Teraz dziennikarka postanowiła rzeczowo zwrócić się do krytykujących ją osób.

Joanna Racewicz pisze do hejterów

Joanna Racewicz zamieściła w sieci przejmujący wpis. Dotyczył on hejtu, z jakim zmagają się głównie celebryci, ale też każdy użytkownik sieci. Dziennikarka od lat toczy walkę z nieprzychylnymi opiniami na swój temat. Przyznała, że praktycznie każde zamieszczone przez nią zdjęcie jest krytykowane, często w wulgarny sposób. Joanna Racewicz już się na to uodporniła. Zwraca jednak uwagę hejterom, że nie każdy jest w stanie zmierzyć się z ostrymi słowami.

Znam jednak wiele słabszych ode mnie, bardziej kruchych. Płaczą w poduszki, zapełniają kozetki u terapeutów, stają na parapetach wieżowców. Nie chcę, żebyś miał ich na sumieniu. Widzisz? Myślę o tobie.

Kto choć raz spotkał się z nieprzychylną opinią na swój temat w sieci, wie, że w pierwszej chwili chciałoby się odpowiedzieć w ten sam sposób. Ostro i agresywnie. Jednak dziennikarka nie raz już miała do czynienia z hejterami i doskonale zdaje sobie sprawę, że nie tędy droga. Postanowiła spokojnie i merytorycznie zwrócić się do nich bezpośrednio.

Szczęśliwemu nie przyjdzie do głowy, żeby ranić. Kaleczą skaleczeni, odrzucają odrzucani.

Co istotne, i co podkreśla Joanna Racewicz w swoim wpisie, to fakt, że większość tych negatywnych opinii jest publiczna. Czytają to bliscy hejtowanej osoby, a wśród nich również dzieci.

Przepraszam, że nie cytuję bardziej soczystych tekstów, ale sama/ sam rozumiesz, że mogą to czytać dzieci. Tak, mój syn też. Na szczęście on ma dystans do tobie podobnych i wie, że raczej trzeba wam współczuć, niż przejmować się słowami.

Dziennikarka zwraca też uwagę hejterom, że nie są anonimowi w sieci. Każdą z osób korzystających z internetu da się bez trudu zidentyfikować. Może wymaga to chwili czasu lub zaangażowania odpowiednich służb, ale do każdego można dotrzeć.

A jeśli powiem, że wiem, jak wyglądasz? Ty, która nazywasz mnie „kreaturą" i ty, który życzysz mi śmierci? Że spojrzałam w oczy twoje i twojej córeczki? Bo to dziewczynka, prawda? Co, jeśli pokażę twoje zdjęcie? Nie, nie blefuję.

Na szczęście Joanna Racewicz ma też w sieci wielu fanów, na których przychylność może liczyć. Pod tym mocnym postem dziennikarki dali wyraz solidarności z nią. W komentarzach poparli jej zdanie i dali wiele wyrazów wsparcia.

