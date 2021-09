Pierwszy dzień festiwalu w Opolu i już wpadka. I to nie jedna!

W piątek 3 września na opolskiej scenie wybrzmiało wiele znanych i lubianych przebojów. Podczas koncertu "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!" wystąpili m.in. Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Anna Dereszowska czy Edyta Górniak. W pewnym momencie wieczoru coś poszło jednak nie do końca zgodnie z planem.

Wpadka podczas festiwalu w Opolu

Blichtr, odważna kreacja Kasi Moś i wokalne popisy gwiazd - 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu właśnie się rozpoczął. Pierwszy z piątkowych koncertów poprowadzili Małgorzata Tomaszewska oraz Aleksander Sikora. Nie zabrakło wielu muzycznych emocji oraz niewielkiej wpadki realizatorów. Okazało się, że widzowie mogli przez chwilę usłyszeć zakulisowe słowa gospodyni wydarzenia. Jeszcze nie widzieliśmy prezenterów, ale już słyszeliśmy Małgorzatę Tomaszewską, zwracającą się do operatora:

Mikołaj, jeszcze kran wyjechał mi... - wybrzmiało.

Słowa było słychać dosłownie przez moment, jednak nie ma wątpliwości, że nie tak to miało wyglądać i kwestia ta była przeznaczona wyłącznie dla uszu rzeczonego Mikołaja.

Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikor fot. Mieszko Piętka, Piotr Podlewski/AKPA

Gwiazdy na festiwalu w Opolu

Czym jest wspomniany kran? Pierwsze skojarzenie to jeden z elementów armatury. Jednak nie o to chodziło Tomaszewskiej. Mianem tym określa się również specjalny dźwig, dzięki któremu możliwe jest sprawne przemieszczanie się kamery. To jednak nie wszystko. Podczas koncertu widzowie usłyszeli błędną datę śmierci Marii Koterbskiej, o której mówił Marek Sierocki. Dziennikarz, zamiast o styczniu, wspomniał o końcówce kwietnia. Zaśpiewano też świętującemu rzekomo "niedawno" urodziny Bednarkowi, tymczasem muzyk obchodził je w... maju.

58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu potrwa od 3 do 6 września bieżącego roku. W najbliższą sobotę 4 września widzowie obejrzą "Wielkie przeboje małego ekranu" oraz "Premiery". W niedzielę z kolei "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną" oraz koncert piosenki literackiej. Ostatniego dnia natomiast zaprezentują się artyści alternatywni.