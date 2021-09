Pierwszego dnia 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu nie brakowało dwuznacznych odniesień à propos obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Swoje stanowisko w trakcie występów na koncercie transmitowanym przez TVP wyrazili dość nieoczekiwanie Kamil Bednarek oraz Natalia Kukulska.

Opole 2021. Kamil Bednarek odebrał nagrodę i wystosował krótki apel do publiczności

Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu Kamil Bednarek odebrał nagrodę za dziesięć lat pracy artystycznej. Piosenkarz w tym roku obchodzi również 30 urodziny, ale też transfer do bezpośredniej konkurencji TVP - będzie jurorem w show TVN. Jubileusz skłonił Bednarka do refleksji, którą podzielił się z uczestnikami opolskiej imprezy. Wokalista nawiązał do współczesnej sytuacji politycznej. Został nagrodzony gromkimi brawami.

Dziękuję wszystkim fanom, że 1/3 życia mogłem spędzić na scenie. Ale ja będę nam życzył czegoś: pogody ducha i tego, aby wróciły czasy, kiedy muzyka była bez podziału. Bo muzyka łączy, a nie dzieli, prawda? I właśnie dlatego tutaj jesteśmy.

Opole 2021. Natalia Kukulska dziękuje fanom

Podobne odniesienia polityczno-społeczne cechowały również wypowiedź Natalii Kukulskiej. Artystka zaznaczyła, że cieszy ją fakt, iż muzyka unosi się ponad wszelkimi podziałami. Córka Anny Jantar w podziękowaniach nie zapomniała również o swoich fanach.

Chciałabym podziękować moim fanom, którzy są razem ze mną w biegu od tylu lat. (...) Chciałabym tylko powiedzieć jedno: fajne są te momenty, kiedy okazuje się, że muzyka jest dla nas wszystkich - pomimo różnych poglądów - łącznikiem. Dziękuję bardzo.

Jak podobają wam się apele artystów z opolskiej sceny? Celne?