Anna Dereszowska błyszczy na scenie w Opolu. Cekinowa suknia opięła ciążowy brzuch

W piątek 3 września rozpoczął się 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Na ten dzień zaplanowane zostały dwa koncerty. Podczas pierwszego z nich: "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!" wybrzmiały kultowe, znane i lubiane przez słuchaczy piosenki. Utwory wykonywały zarówno osoby związane ze światem muzyki, jak i filmu. Wśród gwiazd na scenie pojawiła się między innymi Anna Dereszowska.

Anna Dereszowska w ciąży zaśpiewała w Opolu piosenkę Czerwonych Gitar

Anna Dereszowska od 2014 roku jest w szczęśliwym związku z fotografem, Danielem Duniakiem. Partner aktorki jest młodszy od niej o cztery lata. Artystka w tym roku urodzi swoje trzecie dziecko. Aktorka i wokalistka pozostaje bardzo aktywna w ciąży. Ostatnio pojawiła się na planie programu "Jaka to melodia?", a teraz wystąpiła na scenie podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dereszowska zaśpiewała wzruszający utwór zespołu Czerwone Gitary pod tytułem "Biały Krzyż".

Walory wokalne przemilczymy, wierzymy bowiem, że aktorka dzisiaj miała zwyczajnie gorszy wieczór i coś poszło nie do końca tak, jak sama tego by chciała. Skupimy się za to na jej sukni - a ta była fenomenalna. Anna Dereszowska olśniła wszystkich - dosłownie, ponieważ na występ w Opolu wybrała długą, złotą, wysadzaną cekinami suknię wiązaną w talii, z kopertowym dekoltem. Kreacja w kolorze ciemnego złota miała rozporek odsłaniający zgrabną nogę artystki. Dereszowska uzupełniła stylizację złotymi dodatkami. Gwiazda wybrała kolczyki w kształcie koła, bransoletkę a'la łańcuch i łańcuszek z zawieszką w kształcie sporej litery "A". Look uzupełnił elegancki makijaż i pofalowane włosy.

Co jednak było w tym wszystkim najważniejsze, to opięty złotą suknią ciążowy brzuch, dzięki czemu Dereszowska wyglądała pięknie i dostojnie.

