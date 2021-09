Oliwia Bieniuk śmiało wkroczyła do polskiego show-biznesu. Brała udział w różnych sesjach zdjęciowych, a aktualnie można ją oglądać w show "Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że w jej planach pojawiły się marzenia o wykształceniu aktorskim. Na razie jednak nie może się ono spełnić.

Oliwia Bieniuk nie pójdzie na studia aktorskie

To z pewnością ważny rok dla Oliwii Bieniuk i to nie tylko ze względu na udział w tanecznym programie Polsatu. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej w tym roku podeszła do matury. Choć udało się jej zdać egzaminy, niestety nie będzie miała szansy na to, by pójść na studia aktorskie, o których myślała. Dlaczego? Wytłumaczyła to dokładnie w rozmowie z Pomponikiem. Okazało się, że nie spełnia jednego z kluczowych wymagań.

Chciałam pójść na aktorskie, ale na aktorskie trzeba mieć rozszerzony angielski, polski i historię. Jej nie rozszerzałam, bo bym nie dała rady - wytłumaczyła reporterowi serwisu.

Mimo podpytywania przez dziennikarza nie chciała zdradzić dokładnych wyników egzaminu dojrzałości.

Szczegółowo nie będę mówić. Wszystko zdałam. (...) Mniej niż 60 proc., ale połowa - powiedziała jedynie.

Przy okazji Pomponikowi udało się dowiedzieć, że Oliwia Bieniuk już coraz lepiej czuje się podczas udzielania wywiadów. Wcześniej stresowała się nimi o wiele bardziej.

Wcześniej bardzo się stresowałam. Teraz też się stresuję, dlatego tak szybko gadam, ale już o wiele swobodniej - zdradziła reporterowi.

Dodała też, że czasami zdarza się jej oglądać niektóre ze swoich rozmów z mediami.

Tymczasem już w najbliższy poniedziałek Oliwia Bieniuk pojawi się w drugim już odcinku "Tańca z Gwiazdami". Jesteście ciekawi, jak pójdzie jej tym razem?