Małgorzata Opczowska dostała prezent ślubny od TVP. Złote, a skromne!

Małgorzata Opczowska nie cieszyła się z mężem długim miesiącem miodowym. Para niedługo po ceremonii rzuciła się w wir pracy. Współpracownicy pamiętali jednak, że to dla nowożeńców szczególny czas i obdarowali małżeństwo oryginalnym prezentem.

Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski pozują z prezentem od TVP

Zdjęcie podarunku Opczowska opublikowała na Instagramie. Od TVP para dostała pęk złotych balonów, na których umieszczone było logo stacji. Na fotografii można jeszcze zauważyć piękny bukiet kwiatów oraz tajemniczy podarunek, umieszczony w błękitnej torbie. Opczowska w serdecznych słowach skomentowała ten gest.

Gdy praca to miejsce, w którym czujesz się jak wśród przyjaciół. @impresariat_tvp bardzo dziękujemy!!! Jesteście super teamem i wspaniałymi ludźmi.

Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski pobrali na plaży w Jastarni 21 sierpnia 2021 roku. Ślub pary dziennikarzy był niezwykle wzruszającym widowiskiem - pannę młodą do kobierca ślubnego odprowadzał syn, a dziennikarka w ostatnim momencie zmieniła decyzję co do nazwiska:

Mnie zaskoczył mój narzeczony, który powiedział, że chce, żebyśmy nosili to samo nazwisko. I tak naprawdę aż do dnia ceremonii mieliśmy być Opczowskimi. Ale ja stwierdziłam, że dorobek zawodowy Jacka i tak naprawdę chciałabym mu zrobić prezent ślubny, więc w ostatniej chwili wyrywałam mikrofon z rąk urzędniczki, która zapytała, czy potwierdzamy, że będziemy się nazywać Opczowscy. Ja wtedy powiedziałam, że jednak będziemy się nazywać Łęscy-Opczowscy – zdradziła Małgosia w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

