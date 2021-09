3 września na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbył się pogrzeb restauratora Piotra Gesslera. Były mąż Magdy Gessler i ojciec Lary zmarł 27 sierpnia. Na uroczystości nie zabrakło jego najbliżej rodziny i przyjaciół.

Pogrzeb Piotra Gesslera

Na ostatniej drodze Piotra Gesslera towarzyszyli mu m.in. była żona Magda i córka Lara z partnerem Piotrem Szelągiem, brat zmarłego Adam Gessler, syn Gessler Tadeusz Muller, Mirosław Ikonowicz, Robert Kozyra i Ryszard Kalisz. Urna z prochami Piotra Gesslera została złożona w rodzinnym grobowcu.

Pogrzeb Piotra Gesslera fot. East News / Piotr Molecki

Piotr Gessler nie żyje. Na co zmarł?

Piotr Gessler zmarł 27 sierpnia. Choć był drugim mężem gospodyni "Kuchennych rewolucji" i znanym restauratorem, unikał pojawiania się w mediach. Od czasu do czasu Lara publikowała z nim posty w mediach społecznościowych i nie ukrywała, że łączy ich silna więź. To właśnie Lara Gessler jako pierwsza poinformowała o jego śmierci za pośrednictwem poruszającego wpisu, w którym nazwała go najlepszym przyjacielem i "najwyższą instancją we wszystkich dylematach". W ostatni dzień sierpnia rodzina zmarłego przyznała, że przyczyną jego śmierci były powikłania pooperacyjne. Jak czytaliśmy w oświadczeniu:

Odszedł po paru tygodniach przebywania w szpitalu oraz starań zespołu lekarzy i pielęgniarek.

Piotr Gessler urodził się w 1958 roku. Był drugim mężem Magdy Gessler, którego poznała, gdy wróciła do Polski z Madrytu. Restaurator wcześniej był związany z Martą Gessler, która również jest restauratorką.

Rodzina podała przyczynę śmierci Piotra Gesslera. "Odszedł po paru tygodniach przebywania w szpitalu"

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy najszczersze kondolencje.