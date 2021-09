Sarah Ferguson nie należy do najbardziej lubianych osób na dworze królewskim. Była żona księcia Andrzeja, była jednak bliską powierniczką księżnej Diany. Jak donosi brytyjska prasa, Ferguson jest zdeterminowana, by raz na zawsze uciąć plotki na temat biologicznego ojca księcia Harry'ego. - Czas zdusić plotki w zarodku - powiedziała buntowniczo księżna w rozmowie z tabloidem "New Idea".

