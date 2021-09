W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" wiele się działo na słonecznym Zanzibarze. Oczywiście lektor dołożył swoje trzy grosze.

"Hotel Paradise". Puszka Pandory i niezła awantura

Giovanni i Karolina wrócili z randki. Nowa uczestniczka przywitała się z mieszkańcami rajskiej wyspy i opowiedziała o sobie. Również ona, jak większość dziewczyn, optuje za randką z Miłoszem. Giovanni miał z kolei problem z zaaklimatyzowaniem się wśród członków ekipy. Oni zresztą też nie przyjęli go ciepło. Uważali, że jest zbyt pewny siebie. Wystarczyła jedna konfrontacja i każdy uczestnik miał spory dystans do Włocha. Jednak on liczy na przychylność Natalii. Czy coś z tego będzie?

Uczestników czekała pierwsza w tym sezonie "Puszka Pandory". Musieli szczerze odpowiedzieć na zadane pytania. Wyszło na jaw, że Natalia i Darek uważają, że nie są dobrze dobrani. Za to Maria cieszy się, że zmieniła swojego poprzedniego partnera na Kubę. Mieszkańcy raju dowiedzieli się też sporo o nadopiekuńczości Przemka. Gorzej, że wyznał również, że nie ma w programie dziewczyny, która jest w jego typie. Klaudia poczuła się bardzo urażona. Pierwsza "Puszka Pandory" zachwiała pewnością siebie mieszkańców raju.

Wieczorem mieszkańcy rozeszli się do swoich pokoi. Między Karoliną i Giovannim doszło do ostrej sprzeczki. Rano Karolina opowiedziała dziewczynom przy śniadaniu o nocnym spięciu. Jak dalej ułoży się jej relacja z Giovannim, skoro tak źle zaczęli?

"Hotel Paradise 4". Kim są uczestnicy? Kiedy oglądać?

Rezydenci hotelu, którzy pojawili się w najnowszej edycji programu, byli przedstawiani na Instagramie show już od kilku tygodni. Dzięki temu wiemy więcej o uczestnikach randkowego show, którzy przebywają na Zanzibarze. Są tam Miłosz, Natalia, Maria, Nana, Klaudia, Kuba, Przemek, Karolina, Giovanni, Darek i Łukasz.

Przypomnijmy, że w tym sezonie widzowie TVN7 mogą śledzić losy uczestników reality show pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku o godzinie 20:30. Program dostępny jest też na platformie Player.pl.