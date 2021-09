Anna Starmach wyszła za mąż dokładnie 2 września cztery lata temu. Zatem razem z mężem, Piotrem Kuskiem, obchodzą owocową rocznicę ślubu. Brzmi smacznie, ale co się dziwić, skoro mowa o gwieździe kuchni i jurorce "MasterChefa".

Zobacz wideo Anna Starmach opowiedziała o podwójnym macierzyństwie. Bywa ciężko

Anna Starmach świętuje czwartą rocznicę ślubu

Anna Starmach podzieliła się w sieci nagraniem ze ślubnej uroczystości. Film pochodzi sprzed czterech lat. Państwo młodzi stoją przed ołtarzem w jednym z krakowskich kościołów i już po złożeniu przysięgi kroczą czerwonym dywanem ku wyjściu. Towarzyszy im piosenka Johna Paula Younga "Love Is In The Air" zaśpiewana na żywo. Najwspanialszy jednak w filmie jest moment, kiedy wybrzmiewają pierwsze nuty utworu. Panna młoda w świetnym nastroju żywo reaguje. Musicie to zobaczyć.

Przypomnijmy, że gwiazda "MasterChefa" w dniu ślubu miała klasyczną, prostą, białą suknię. Całość uzupełniła mocniejszym akcentem, jakim była już mniej klasyczna, czerwono-różowa wiązanka. Na weselu pojawiło się wiele gwiazd. Kilka dni po uroczystości Anna Starmach zdradziła wiele szczegółów na temat wesela. Wszystkich najbardziej interesowało menu, jakie zaserwowano w tak wyjątkowym dla jurorki "MasterChefa" dniu.

Menu przygotowywał przyjaciel mojej rodziny. Jedzenie było super klasyczne. To był tatar wołowy, rosół z kołdunami, kaczka z jabłkami. Deserów było bardzo dużo, ale nie zabrakło szarlotek, serników, czyli polskich, fajnych ciast. Były też ptysie, ciasta czekoladowe, lody, mój crème brûlée, bez którego nie wyobrażam sobie życia - dodała w rozmowie z Party.pl.

Obecnie Anna Starmach i Piotr Kusek doczekali się już dwojga dzieci: Jagny oraz Gustawa, który przyszedł na świat w maju tego roku.

