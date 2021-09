Pod koniec sierpnia Iza Małysz wkroczyła na parkiet programu "Taniec z Gwiazdami", a ty samym showbiznesowe salony. W premierowym odcinku show Polsatu żona skoczka i Stefano Terrazzino zaprezentowali walca angielskiego. Choć po punktacji przyznanej przez jurorów okazało się, że taneczna para plasuje się w dolnej części tabeli, to udało jej się szczęśliwie przejść do kolejnego odcinka. Uczestnicy po zakończeniu nagrań chętnie udzielali wywiadów. Iza Małysz rozmowie z naszym reporterem wspomniała, że na czas trwania programu przeniosła się do Warszawy. Co na to jej mąż?

Zobacz wideo Iza Małysz zamieszkała sama w Warszawie. Jak Adam radzi sobie bez niej?

Jak się okazuje, Iza Małysz już od miesiąca urzęduje w Warszawie, gdzie razem ze Stefano Terrazzino uczy się choreografii do programu:

Ja już mieszkam od miesiąca. Sama. Sama w wielkim mieście.

Jak zatem Adam Małysz radzi sobie w Wiśle bez ukochanej? Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" nie ma żadnych obaw. Jej mąż potrafi sobie znaleźć zajęcia, często też nie ma go w domu.

Ja myślę, że on sobie doskonale radzi, a poza tym nie często bywa w domu, więc to się wyrównuje - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Iza Małysz zdradziła przy okazji, jakim mężem jest Adam Małysz. Uczestniczka gwiazda show Polsatu przyznała, że skoczek jest... mistrzem w robieniu śniadań.

No idealnym. W końcu jesteśmy już 24 lata ze sobą. Sprząta, gotuje i robi wspaniałe śniadania.

Jak Adam Małysz wspiera swoją żonę w jej udziale w "Tańcu z Gwiazdami"? Czy skoczek rozważał wzięcie udziału w programie? Z którą taneczną partnerką Iza Małysz widziałaby swojego męża? Tego dowiecie się w powyższym materiale wideo.