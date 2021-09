Początek września nierozerwalnie łączy się dla dzieci z rozpoczęciem roku szkolnego. Wiele gwiazd wyprawiło już swoje pociechy na lekcje. Na Instagramie pojawiły się również posty i relacje związane z tym tematem. Nie inaczej było również u Edyty Pazury. Zorganizowała na profilu Q&A. Zapytano ją m.in. o to, gdzie posłała swoje dzieci.

Edyta Pazura odpowiada na pytania fanów. Do jakiej szkoły chodzą jej dzieci?

Jedna z osób obserwujących zastanawiała się, czy żona i menadżerka Cezarego Pazury postawiła na prywatną placówkę, czy jednak na publiczną. Była też ciekawa, jakie są mogą być plusy i minusy obu. Edyta Pazura odpowiedziała na to pytanie. Wyjaśniła, że nie zdecydowała się ani na jedną, ani na drugą szkołę. Nie znaczy to jednak, że edukuje swoje dzieci w domu. Jej wybór można jednak uznać za mało popularny. Postawiła bowiem na szkołę fundacyjną i jest zadowolona z tego powodu.

Ani prywatna, ani publiczna. Tylko fundacyjna. Uważam, że każda szkoła ma swoje plusy i minusy. Ja postawiłam dwa lata temu na szkołę fundacyjną i to był najlepszy krok, jak mogłam zrobić dla swoich pociech - oznajmiła.

Wyjaśniła też pokrótce panującą tam zasadę i dlaczego ten typ placów tak bardzo przypadł jej do gustu. Chodzi chociażby o podejście do finansów szkoły. Edycie Pazurze podoba się również to, że wszystko jest tam poukładane, choć sam system edukacyjny ocenia na minus.

Jest Rada Fundacji, w której zasiadają rodzice i decydują o najważniejszych kwestiach w szkole. Poza tym podoba mi się podejście pt. "Zostały nam pieniądze z tamtego roku, jaki macie pomysł drodzy rodzicie? Może wypłacimy je nauczycielom, aby czuli się docenieni? A może kupimy sprzęt do sal?". Wszystko jest poukładane, co uważam za największy atut w obecnych czasach, bo generalnie według mnie obecny system edukacji to: chodząca klęska, równie pochyła i zaraz nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci - czytamy w relacji menadżerki.

Odniosła się również do likwidacji gimnazjów. Chociaż do nich samych podchodzi sceptycznie, to jeszcze gorsze według Edyty Pazury było odejście od tego typu szkół, skoro przez 20 lat zdążyły się już one ugruntować w Polsce.

Słyszeliście kiedyś o szkołach fundacyjnych?